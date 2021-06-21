Prada выпустили линейку мини-юбок и микрошорт для мужчин

Prada есть Prada — со свежими идеями, вдохновленными архивными коллекциями и ДНК-бренда. Дизайнеры подняли тему освобождения после месяцев заточения дома, когда так хочется чувствовать ветер каждой клеткой тела. «Чувствовать утопический идеал, надежду, позитив. Приблизиться к природе, пойти на пляж — это свобода. И это одна из главных потребностей», — говорит Миучча Прада.

Коллекция стала символом возрождения, возвращения к жизни в привычном ее формате. В ней — миниатюрные шорты в пеструю полоску, комбинезоны цвета клубничного зефира, майки, по форме напоминающие пакеты, цветные панамы и шляпы-ведра, цитирующие шлемы британских полицейских.