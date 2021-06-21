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Prada выпустили линейку мини-юбок и микрошорт для мужчин

20 июня модный Дом Prada представил коллекцию мужской одежды на весну будущего года. Лейтмотивом стала свобода, которую Миучча Прада и Раф Симонс выразили посредством деталей — тех, что мы и правда редко видим на мужчинах вне подиума. По алому коридору перемещались модели в гибридах из микроюбок и мини-шорт — смотрим, что из этого вышло.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Prada Spring 2022 Menswear

Фото: Vogue.com

Prada есть Prada — со свежими идеями, вдохновленными архивными коллекциями и ДНК-бренда. Дизайнеры подняли тему освобождения после месяцев заточения дома, когда так хочется чувствовать ветер каждой клеткой тела. «Чувствовать утопический идеал, надежду, позитив. Приблизиться к природе, пойти на пляж — это свобода. И это одна из главных потребностей», — говорит Миучча Прада.

Коллекция стала символом возрождения, возвращения к жизни в привычном ее формате. В ней — миниатюрные шорты в пеструю полоску, комбинезоны цвета клубничного зефира, майки, по форме напоминающие пакеты, цветные панамы и шляпы-ведра, цитирующие шлемы британских полицейских.

Мужские микрошорты не впервые захватывают подиумы. Несколько лет назад их выпускали Maison Margiela, Courreges, Guy Laroche и другие бренды. Подробности с фото — на Passion.ru.

Фото: Vogue.com

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