Prada выпустили линейку мини-юбок и микрошорт для мужчин
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Vogue.com
Prada есть Prada — со свежими идеями, вдохновленными архивными коллекциями и ДНК-бренда. Дизайнеры подняли тему освобождения после месяцев заточения дома, когда так хочется чувствовать ветер каждой клеткой тела. «Чувствовать утопический идеал, надежду, позитив. Приблизиться к природе, пойти на пляж — это свобода. И это одна из главных потребностей», — говорит Миучча Прада.
Коллекция стала символом возрождения, возвращения к жизни в привычном ее формате. В ней — миниатюрные шорты в пеструю полоску, комбинезоны цвета клубничного зефира, майки, по форме напоминающие пакеты, цветные панамы и шляпы-ведра, цитирующие шлемы британских полицейских.
Мужские микрошорты не впервые захватывают подиумы. Несколько лет назад их выпускали Maison Margiela, Courreges, Guy Laroche и другие бренды. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Vogue.com
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