Появляющиеся от недосыпа темные круги под глазами стали модным трендом

Другой блогер под ником daniellemarcan подхватила идею и опубликовала свое видео. Ролик так же стал вирусным, набрав 4,7 миллиона просмотров. В комментариях подписчики шутят над макияжем. «Вы хотите сказать, что я всю жизнь пыталась избавиться от темных кругов, чтобы это потом стало трендом?» - посмеялась одна из девушек в комментариях. «Могу подарить вам мои темные круги, если надо», - желала поделиться другая. «Я специально не сплю, чтобы быть модной», - подчеркнули другие. «А мне даже их рисовать не надо», - призналась еще одна девушка.

Напомним, многие женщины списывают появление синяков на недостаток сна, однако причин может быть гораздо больше. Например, сейчас пришел сезон простуды, а именно она провоцирует появление синяков не меньше пропущенных часов сна. Заложенность носа приводит к отеку области глаз, а это, в свою очередь, только делает темные круги более заметными. Кроме того, сосудорасширяющие капли для носа или лекарства, которые часто прописывают при простуде или от высокого давления, расширяют сосуды и усиливают кровоток по всему телу.