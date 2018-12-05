Найти и обезвредить! Как убрать морщинки и темные круги под глазами

Почему появляются темные круги

Многие женщины списывают появление синяков на недостаток сна, и во многом они правы, однако причин может быть гораздо больше. Например, сейчас пришел сезон простуды, а именно она провоцирует появление синяков не меньше пропущенных часов сна. Заложенность носа приводит к отеку области глаз, а это, в свою очередь, только делает темные круги более заметными. Кроме того, сосудорасширяющие капли для носа или лекарства, которые часто прописывают при простуде или от высокого давления, расширяют сосуды и усиливают кровоток по всему телу. Хотя они хорошо снижают давление, но расширенные сосуды под глазами превратят вас в панду, а не в сияющую здоровьем красотку. Весной причиной синяков может быть сезонная аллергия.

Главная причина появления сильных синяков под глазами — это истончение кожи. Через тонкий слой эпидермиса начинают просвечивать капилляры, появляется синюшность.

Что можно сделать?

Синяки под глазами — это скопление капилляров под тонкой кожей. Быстро убрать их поможет только уплотнение эпидермиса. Косметологи советуют корректировать зону носослезной борозды филлерами. Филлер уплотняет кожу, она становится лучше по качеству, постоянно идет подпитка структурных элементов эпидермиса, сосуды становятся менее выраженными.