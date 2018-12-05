Найти и обезвредить! Как убрать морщинки и темные круги под глазами

Как стареет зона вокруг глаз
Морщинки, появление первых складочек под ресницами, которые появляются в результате частого трения глаз, пренебрежение кремом и плохое удаление макияжа с кожи — вот первые возрастные изменения, которые делают взгляд усталым и поникшим. Если есть круги под глазами, девушки всегда используют корректоры в этой зоне, ходят с плотным покрытием целый день, в итоге кожа вокруг глаз сильно пересыхает и истончается.
Почему появляются темные круги
Многие женщины списывают появление синяков на недостаток сна, и во многом они правы, однако причин может быть гораздо больше. Например, сейчас пришел сезон простуды, а именно она провоцирует появление синяков не меньше пропущенных часов сна. Заложенность носа приводит к отеку области глаз, а это, в свою очередь, только делает темные круги более заметными. Кроме того, сосудорасширяющие капли для носа или лекарства, которые часто прописывают при простуде или от высокого давления, расширяют сосуды и усиливают кровоток по всему телу. Хотя они хорошо снижают давление, но расширенные сосуды под глазами превратят вас в панду, а не в сияющую здоровьем красотку. Весной причиной синяков может быть сезонная аллергия.
Главная причина появления сильных синяков под глазами — это истончение кожи. Через тонкий слой эпидермиса начинают просвечивать капилляры, появляется синюшность.
Что можно сделать?
Синяки под глазами — это скопление капилляров под тонкой кожей. Быстро убрать их поможет только уплотнение эпидермиса. Косметологи советуют корректировать зону носослезной борозды филлерами. Филлер уплотняет кожу, она становится лучше по качеству, постоянно идет подпитка структурных элементов эпидермиса, сосуды становятся менее выраженными.
Кроме того, темные круги под глазами не всегда имеют сосудистую природу: очень часто это дефицит потери объема: при возрастном смещении тканей тень становится более выраженной. При введении филлера восполняется тот объем, который был в зоне носослезной борозды раньше.
Как это работает?
Филлер распределяется под мышцей на кость: он вводится строго под круговые мышцы глаза, приподнимает мягкие ткани глаза. «При вкалывании небольшого объема филлера (в среднем на оба глаза идет около 1 мл или менее) создается подушечка, которая уменьшает тень под глазами, за счет чего взгляд становится более отдохнувшим», — поделилась с нами врач-косметолог клиники «Триактив» Анна Смольянова.
Большие губы, четкие скулы и острый подбородок не делают наше лицо моложе, но точечная коррекция, например, уменьшение видимости темных кругов под глазами, приподнятый хвостик брови и кончик носа, чуть припухшие губы, хороший ровный тон кожи — все это делает лицо более отдохнувшим и свежим.
Некоторые филлеры в своей структуре помимо гиалуроновой кислоты содержат комплекс аминокислот. Это благотворно влияет на структурную молекулу коллагена, потому что коллаген — это последовательность аминокислотных остатков, и он входит в структуры мышечных волокон, в том числе в стенки сосудов. Синюшность под глазами уходит, во-первых, из-за того, что приподнимаются ткани, а во-вторых, за счет того, что тканям также дали подпитку гиалуроновой кислотой, которая длится в течение года, пока филлер расщепляется.
Цена вопроса, стоит признать, не самая демократичная — около 18 000 рублей. Однако если учесть, что повторять процедуру необходимо не чаще раза в полгода-год, то едва ли это станет непосильным ударом по кошельку.
Текст: Дарья Солодовникова
Фото: Shutterstock, архивы пресс-служб