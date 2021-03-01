Появившуюся в старом пиджаке Кейт Миддлтон обвинили в расточительности
Фото: picture-alliance.com
39-летняя герцогиня Кембриджская выбрала для встречи белую рубашку и шерстяной пиджак цвета хаки бренда Smythe. Стоимость последнего — 530 фунтов стерлингов (около 55 тысяч рублей). Свой классический и строгий образ Миддлтон дополнила серьгами в виде колец.
Как уточнили эксперты, впервые в этой одежде Кейт появилась во время тура по Канаде в 2016 году. Тогда она надела пиджак вместе с джинсами такого же цвета.
Фото: Global Look Press
Герцогиня также использовала шарф с этническим орнаментом и была в коричневых сапогах в ковбойском стиле. Второй раз Кейт выбрала блейзер для поездки на Кипр в декабре 2018 года. Член королевской семьи посетила военную базу.
Пользователи раскритиковали Кейт. По их словам, ее нельзя называть экономной только из-за того, что знаменитость надела одну вещь трижды. «Для обычных людей это норма», — уточнили они. Некоторые считают, что по умению одеваться Кейт сильно уступает супруге второго британского принца Меган Маркл. «Ей следовало посоветоваться с Меган, которая выглядит стильно», — пришли они к выводу. По мнению других юзеров, Кейт много тратит на одежду. «Бережливость? Вы с ума сошли? 530 фунтов стерлингов за куртку — это не бережливость, а позор», — добавили они.
Эксперты считают, что в 2020 году Миддлтон покупала намного меньше нарядов, чем в 2019-м. Журналисты подсчитали общую цену платьев и украшений герцогини, исходя из выходов Кейт в том, в чем ее не видели раньше. Итого, суммарная стоимость составила в 93 914 фунтов стерлингов (это около десяти миллионов рублей).
Фото: picture-alliance.com, Global Look Press
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