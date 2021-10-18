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Повереннова в розовой шубе на голое тело устроила дефиле по центру Москвы

Вот уже 4 года, каждое 18 октября, в мире отмечается необычный праздник — День женского счастья. Дарья Повереннова отметила его серией новых ярких снимков. 49-летняя актриса устроила зажигательное дефиле по центру Москвы, выбрав эпатажный образ. А заодно рассказала, что для нее счастье.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дарья Повереннова

Фото: Instagram @dpoverennova

Повереннова не испугалась дождливой столичной погоды и вышла на центральные улицы в одной шубе (зато какой!). В главной роли — дерзкое розовое пальто из экомеха с леопардовым принтом и изображением хищника на спине. И больше ничего — только пара телесных лодочек Christian Louboutin на головокружительно высоких шпильках. Акцент — на точеных загорелых ногах, которыми восхитился Александр Васильев.

Актриса призналась, что настоящее женское счастье для нее — чувствовать заботу, быть нужной, иметь любимую работу, а главное — чтобы дети были здоровы. Тем временем звездные коллеги во главе с Валентиной Рубцовой и Глафирой Тархановой одаривали Дарью комплиментами.

Дарья Повереннова / Фото @ann.rovana

Не так давно Дарья Повереннова делилась кадрами из новой фотосессии, где она примерила образ деловой леди и села за руль кабриолета. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @dpoverennova