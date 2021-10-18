Повереннова в розовой шубе на голое тело устроила дефиле по центру Москвы

Повереннова не испугалась дождливой столичной погоды и вышла на центральные улицы в одной шубе (зато какой!). В главной роли — дерзкое розовое пальто из экомеха с леопардовым принтом и изображением хищника на спине. И больше ничего — только пара телесных лодочек Christian Louboutin на головокружительно высоких шпильках. Акцент — на точеных загорелых ногах, которыми восхитился Александр Васильев.

Актриса призналась, что настоящее женское счастье для нее — чувствовать заботу, быть нужной, иметь любимую работу, а главное — чтобы дети были здоровы. Тем временем звездные коллеги во главе с Валентиной Рубцовой и Глафирой Тархановой одаривали Дарью комплиментами.