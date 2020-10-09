Девушка заказала свадебное платье в интернете и получила наряд на Хеллоуин
Несмотря на то, что свадьба Меган и ее 30-летнего жениха Кейта Рида намечена на лето 2021 года, девушка начала готовиться к торжеству уже сейчас. Мать трехлетнего Брайса, собравшаяся замуж, решила приобрести «платье мечты» онлайн в магазине Wish, но что-то пошло не так. Что из этого вышло, Меган описала в своем аккаунте в Facebook.
On another episode of what you ordered versus what you actually got, a bride-to-be was the victim.— Tuko.co.ke (@Tuko_co_ke) October 9, 2020
Meaghan Taylor had ordered the second-hand dress for £60 (KSh 8,429) on Wish website.#tukonewshttps://t.co/sAS2rDtKDm
Покупка должна была представлять собой струящееся пышное платье с V-образным вырезом за практически символическую для такого наряда сумму - 60 фунтов (шесть тысяч рублей). Но вместо потрясающего кружевного платья, которого с нетерпением ждала невеста, она получила «тряпку». Такой наряд можно было использовать разве что в качестве костюма на Хеллоуин.
Фото: Facebook / Meaghan Taylor
«Я была потрясена тем, что получила. Потому что это совсем не то, что на фотографии. Я была убита горем, но не могла не рассмеяться», - уточнила Тейлор. Девушка подписала пост: «Мое лицо говорит о том, что я чувствую. Покажи мне свои онлайн-провалы».
Невеста связалась с частным продавцом на Wish и попросила вернуть деньги, но сделать это было непросто. «Они сказали мне, что для возврата нужны оригинальная упаковка и коробка, но я их не сохранила. Затем я заявила продавцу, что он испортил мою свадьбу, и он вернул мне средства», - делится опытом онлайн-покупок Меган. При этом девушка рассказала, что все оказалось не так печально. «Это было слишком забавно, чтобы не написать в Сети. Я уверена, многим понравится мой пост. Эта покупка сделает ваш день», - подчеркнула невеста.
Фото: Facebook / Meaghan Taylor, pixabay.com
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