Девушка заказала свадебное платье в интернете и получила наряд на Хеллоуин

Невеста связалась с частным продавцом на Wish и попросила вернуть деньги, но сделать это было непросто. «Они сказали мне, что для возврата нужны оригинальная упаковка и коробка, но я их не сохранила. Затем я заявила продавцу, что он испортил мою свадьбу, и он вернул мне средства», - делится опытом онлайн-покупок Меган. При этом девушка рассказала, что все оказалось не так печально. «Это было слишком забавно, чтобы не написать в Сети. Я уверена, многим понравится мой пост. Эта покупка сделает ваш день», - подчеркнула невеста.