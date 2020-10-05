Постройневшую Кристину Агилеру в черном платье сравнили с Мортишей из «Семейки Аддамс»

Ранее мы рассказывали, как менялся стиль Кристины Агилеры за последние 20 лет. Подробнее о звездной эволюции читайте на Passion.ru.

Фото: GettyImages, Instagram @xtina

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!