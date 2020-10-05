Постройневшую Кристину Агилеру в черном платье сравнили с Мортишей из «Семейки Аддамс»
Фото: Instagram @xtina
Агилера выстроила образ вокруг антрацитового черного цвета, сделав ставку на классику и лаконичные формы. Звезда позирует в ультраоблегающем платье без рукавов и с высоким воротом, которое привлекает внимание к аппетитным формам и хрупкой талии, акцентирует завидный шоколадный загар. Дополняет образ мейкап с жемчужным глиттером на веках и подчеркнутым контуром губ.
Поклонники осыпали Кристину восторженными комплиментами — многим понравилось, что артистка снова вернула длину волос. «Выглядите потрясающе!», «Самая красивая женщина в мире», «Вам очень идут длинные волосы», «Как всегда невероятная! Королева», «Какой стиль!», «Роскошная фигура», «Время делает вас только красивее», «Мортиша Агилера» — пишут в комментариях.
Ранее мы рассказывали, как менялся стиль Кристины Агилеры за последние 20 лет. Подробнее о звездной эволюции читайте на Passion.ru.
Фото: GettyImages, Instagram @xtina
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