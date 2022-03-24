Постройневшая Памела Андерсон подчеркнула загар белоснежным платьем с разрезом
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Фото: Globallook
Памела Андерсон полностью изменила свой стиль. Звезда отказалась от раскованных аутфитов, оставив легендарные кроп-топы и экстремальное мини в прошлом. Вполне возможно, что резкие перемены во вкусах актрисы связаны с ее новым театральным проектом. Звезда сыграет Рокси Харт в знаменитом мюзикле «Чикаго».
Андерсон поделилась впечатлениями о новой роли в телепередаче «Доброе утро, Америка». Для появления на ток-шоу знаменитая красотка выбрала белоснежное платье с интригующим разрезом. Образ дополнили прозрачные туфли на каблуке.
Фото: Globallook
Провокационный стиль Памелы Андерсон примерила Лили Джеймс, исполнившая главную роль в сериале «Пэм и Томми». Ранее мы обсуждали появление британской актрисы в «тесном» латексном платье. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Dpa