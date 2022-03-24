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Мода
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Постройневшая Памела Андерсон подчеркнула загар белоснежным платьем с разрезом

Памела Андерсон — звезда, чей стиль копировали на протяжении нескольких десятков лет. Роковые латексные платья актрисы давно стали культовыми, как и легендарные алые купальники из «Спасателей Малибу». Однако сама Андерсон больше не носит провокационные наряды. Теперь 54-летняя знаменитость предпочитает элегантность и радует поклонников редкими выходами в женственных образах.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Памела Андерсон и Брэндон Томас Ли

Фото: Globallook

Памела Андерсон полностью изменила свой стиль. Звезда отказалась от раскованных аутфитов, оставив легендарные кроп-топы и экстремальное мини в прошлом. Вполне возможно, что резкие перемены во вкусах актрисы связаны с ее новым театральным проектом. Звезда сыграет Рокси Харт в знаменитом мюзикле «Чикаго».

Андерсон поделилась впечатлениями о новой роли в телепередаче «Доброе утро, Америка». Для появления на ток-шоу знаменитая красотка выбрала белоснежное платье с интригующим разрезом. Образ дополнили прозрачные туфли на каблуке.

Постройневшая Памела Андерсон подчеркнула загар белоснежным платьем с разрезом

Фото: Globallook

Провокационный стиль Памелы Андерсон примерила Лили Джеймс, исполнившая главную роль в сериале «Пэм и Томми». Ранее мы обсуждали появление британской актрисы в «тесном» латексном платье. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Dpa

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