Постройневшая Памела Андерсон подчеркнула загар белоснежным платьем с разрезом

Памела Андерсон полностью изменила свой стиль. Звезда отказалась от раскованных аутфитов, оставив легендарные кроп-топы и экстремальное мини в прошлом. Вполне возможно, что резкие перемены во вкусах актрисы связаны с ее новым театральным проектом. Звезда сыграет Рокси Харт в знаменитом мюзикле «Чикаго».

Андерсон поделилась впечатлениями о новой роли в телепередаче «Доброе утро, Америка». Для появления на ток-шоу знаменитая красотка выбрала белоснежное платье с интригующим разрезом. Образ дополнили прозрачные туфли на каблуке.