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По стопам Памелы Андерсон: Лили Джеймс вышла в свет в «тесном» латексном платье

Актриса сериала «Пэм и Томми» явно прониклась образами своей героини. 32-летняя Лили Джеймс позаимствовала раскованный стиль Памелы Андерсон и чуть-чуть преобразила его. Два свежих образа звезды — прямое тому доказательство. Латекс, глубокие вырезы и облегающие силуэты теперь главные фишки новых нарядов актрисы.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Себастиан Стэн, Лили Джеймс и Сет Роген

Фото: GettyImages

Лили Джеймс умеет привлечь внимание публики не только своей естественной красотой, но и откровенными образами.

Актриса появилась на афтепати премьеры финального эпизода нашумевшего сериала «Пэм и Томми» в облегающем платье из латекса с вырезом на груди. Интригующий образ дополнили туфли с открытыми мысами и сияющими деталями.

Немного ранее для появления на самой премьере финального эпизода звезда выбрала чарующее золотое платье в пол с чокером-ремнем на шее. Эффектный образ актрисы завершили минималистичные украшения.

По стопам Памелы Андерсон: Лили Джеймс вышла в свет в «тесном» латексном платье

Фото: GettyImages

Лили Джеймс стала настоящей поклонницей соблазнительных образов. В последнее время звезда только и делает, что появляется на красных дорожках в интригующих нарядах. Ранее мы рассказывали, что актриса примерила образ космической Барби, надев «голый» жакет и диско-бра. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: GettyImages / Globallook

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