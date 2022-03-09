По стопам Памелы Андерсон: Лили Джеймс вышла в свет в «тесном» латексном платье
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: GettyImages
Лили Джеймс умеет привлечь внимание публики не только своей естественной красотой, но и откровенными образами.
Актриса появилась на афтепати премьеры финального эпизода нашумевшего сериала «Пэм и Томми» в облегающем платье из латекса с вырезом на груди. Интригующий образ дополнили туфли с открытыми мысами и сияющими деталями.
Немного ранее для появления на самой премьере финального эпизода звезда выбрала чарующее золотое платье в пол с чокером-ремнем на шее. Эффектный образ актрисы завершили минималистичные украшения.
Фото: GettyImages
Лили Джеймс стала настоящей поклонницей соблазнительных образов. В последнее время звезда только и делает, что появляется на красных дорожках в интригующих нарядах. Ранее мы рассказывали, что актриса примерила образ космической Барби, надев «голый» жакет и диско-бра. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: GettyImages / Globallook