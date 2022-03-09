По стопам Памелы Андерсон: Лили Джеймс вышла в свет в «тесном» латексном платье

Лили Джеймс умеет привлечь внимание публики не только своей естественной красотой, но и откровенными образами.

Актриса появилась на афтепати премьеры финального эпизода нашумевшего сериала «Пэм и Томми» в облегающем платье из латекса с вырезом на груди. Интригующий образ дополнили туфли с открытыми мысами и сияющими деталями.

Немного ранее для появления на самой премьере финального эпизода звезда выбрала чарующее золотое платье в пол с чокером-ремнем на шее. Эффектный образ актрисы завершили минималистичные украшения.