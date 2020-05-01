После 6 помолвок известная певица собрала коллекцию колец на миллион долларов

С 1997 года мама пятерых детей была помолвлена 6 раз и трижды была в браке, сообщает The Sun. На память о первой любви Прайс сохранила бриллиантовое кольцо за £3 500 (около 333 000 рублей по нынешнему курсу — прим. ред.), но до свадьбы не дошло — через год пара распалась. В 2005 году звезда удачно вышла замуж за известного певца, от которого родила двоих детей. За четыре года брака Кэти получила сразу три кольца, общей стоимостью £230 000 (около 21 миллиона рублей — прим. ред.). Далее последовали роскошные изумруды, уникальные розовые бриллианты в огранке в форме сердца, стоимостью более и огромный бриллиант, который сравнивают со скалой за £25 000 (более 2,3 миллионов рублей).