Популярная блогер нарвалась на критику в Сети за бикини не по размеру
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Девушка опубликовала свое фото в черном бикини, декорированном золотыми цепочками. В череде пикантных снимков в ее аккаунте именно этот стал причиной критики. Пользователи удивились размеру бра — он был настолько тесен, что пышный бюст модели будто стремился выпрыгнуть из него.
«Купальник выглядит слишком маленьким. Мнение фолловеров разделилось: кто-то осыпал блогера комплиментами, а кто-то — критиковал за неправильный выбор размера. «Это выглядит странно», «Точно, верх слишком тесный», «Хочется увеличить размер бра», «Бра мал размеров так на пять», «Хм, верх не по размеру? Или это шутка?», «Мне больно на нее смотреть», «Бра немного мал и он на каркасе — как неудобно!» — писали в комментариях.
За одежду не по размеру ранее подверглась критики и поп-дива Бритни Спирс: фолловеры посчитали, что карантин звезде явно не на пользу. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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