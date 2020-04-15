Популярная блогер нарвалась на критику в Сети за бикини не по размеру

За одежду не по размеру ранее подверглась критики и поп-дива Бритни Спирс: фолловеры посчитали, что карантин звезде явно не на пользу. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!