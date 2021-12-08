1 мин.
Помолодевшая Мэрил Стрип устроила дефиле в цветочном кимоно и на шпильках
Мэрил Стрип устроила эффектное дефиле после съемок в телешоу. Тема эфира — новый фильм «Не смотри наверх», в котором актриса снялась вместе с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. К слову, недавно творческий дуэт появился на премьере: Леонардо — в чинном костюме, Дженнифер — с заметно округлившимся животом и в платье Dior. Мэрил не отстает от коллег: 72-летняя звезда кино выгуляла эффектный образ и похвасталась изящными щиколотками.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10
Фото: Eastnews
Стрип выбрала дымчато-серое платье-пальто Tanya Taylor с дизайном по мотивам кимоно. Внутри наряд акцентирует активный цветочный принт, который повторяется на поясе. Модный трофей обошелся актрисе в 765 долларов (около 56 300 рублей), и на онлайн-платформах он уже отмечен статусом sold out. Дополнили образ детали в духе вамп: черные капроновые колготки и жгуче-алые лодочки на шпильках.
Фото: Globallook
На минувшей кинопремьере в Нью-Йорке Дженнифер Лоуренс показала идеальное вечернее платье для беременных. На заметку, определенно, стоит взять фасон, а вместе с ним и мерцающее золото. Модный мастер-класс от актрисы ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook