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Помолодевшая Мэрил Стрип устроила дефиле в цветочном кимоно и на шпильках

Мэрил Стрип устроила эффектное дефиле после съемок в телешоу. Тема эфира — новый фильм «Не смотри наверх», в котором актриса снялась вместе с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. К слову, недавно творческий дуэт появился на премьере: Леонардо — в чинном костюме, Дженнифер — с заметно округлившимся животом и в платье Dior. Мэрил не отстает от коллег: 72-летняя звезда кино выгуляла эффектный образ и похвасталась изящными щиколотками.