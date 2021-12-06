Дженнифер Лоуренс показала идеальное вечернее платье для беременных

Актриса пребывает в ожидании первенца и вышла в свет на поздних сроках беременности. Как истинный джентльмен, Леонардо подавал Дженнифер руку и робко обнимал ее. К вечерним образа Лоуренс определенно стоит присмотреться, особенно если вы в положении. А даже если и нет, то мерцание драгметаллов — всегда беспроигрышный выбор.

Дженнифер красовалась свободным платьем Dior с эффектной шифоновой накидкой. В блеске золота звезда была похожа не эффектную новогоднюю игрушку. Усилили вау-эффект щедрые бриллианты от Tiffany & Co..