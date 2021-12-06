Дженнифер Лоуренс показала идеальное вечернее платье для беременных
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Актриса пребывает в ожидании первенца и вышла в свет на поздних сроках беременности. Как истинный джентльмен, Леонардо подавал Дженнифер руку и робко обнимал ее. К вечерним образа Лоуренс определенно стоит присмотреться, особенно если вы в положении. А даже если и нет, то мерцание драгметаллов — всегда беспроигрышный выбор.
Дженнифер красовалась свободным платьем Dior с эффектной шифоновой накидкой. В блеске золота звезда была похожа не эффектную новогоднюю игрушку. Усилили вау-эффект щедрые бриллианты от Tiffany & Co..
Фото: Globallook
Не так давно в золоте с головы до ног блистала Сандра Буллок, которая в последнее время крайне редко появляется на публике. Диско-комбинезона в стразах от актрисы явно никто не ожидал, но она сделала это. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook