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Дженнифер Лоуренс показала идеальное вечернее платье для беременных

В Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Не смотрите наверх» режиссера Адама Маккея. Картина по праву стала долгожданной — еще бы, ведь главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. Оба пришли на мероприятие без своих вторых половинок, поэтому решили по-дружески сопровождать друг друга.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дженнифер Лоуренс

Фото: Globallook

Актриса пребывает в ожидании первенца и вышла в свет на поздних сроках беременности. Как истинный джентльмен, Леонардо подавал Дженнифер руку и робко обнимал ее. К вечерним образа Лоуренс определенно стоит присмотреться, особенно если вы в положении. А даже если и нет, то мерцание драгметаллов — всегда беспроигрышный выбор. 

Дженнифер красовалась свободным платьем Dior с эффектной шифоновой накидкой. В блеске золота звезда была похожа не эффектную новогоднюю игрушку. Усилили вау-эффект щедрые бриллианты от Tiffany & Co..

Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс

Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс

Фото: Globallook

Не так давно в золоте с головы до ног блистала Сандра Буллок, которая в последнее время крайне редко появляется на публике. Диско-комбинезона в стразах от актрисы явно никто не ожидал, но она сделала это. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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