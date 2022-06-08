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Мода
Сегодня в 17:05
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Помолодевшая Мадонна устроила дефиле в микрошортах и бюстгальтере поверх топа

Стоит Мадонне разместить новый пост в соцсетях, как на нее тут же обрушивается шквал критики. Недавно не устоял даже рэпер 50 Cent: вспомнил давние обиды и сравнил коллегу с гуманоидом. Впрочем, Мэдж это интересует мало: она продолжает развлекаться в компании молодых друзей и примерять ультрадерзкие образы.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мадонна

Фото: Eastnews

На многочисленные просьбы «остепениться» 63-летняя поп-королева ответила эффектным дефиле. Мадонна примерила микрошорты с цветочным принтом, которые зарифмовала с горячо любимыми колготками в сеточку и босоножками на головокружительных платформах цвета металлик.

Поверх розового топа эпатажная артистка надела кружевной бюстгальтер и дополнила образ увесистыми украшениями, замиксованными по принципу многослойности. В завершение — брутальная куртка-косуха, которая уже давно закрепила статус константы в гардеробе певицы.

Мадонна

Мадонна

Фото: Eastnews

Ранее мы обсуждали знаменитостей, которым не удается выглядеть стильно, как бы они ни старались. Среди тех, кому зачастую советуют нанять имиджмейкеров, — Аврил Лавин, Бритни Спирс, Джессика Симпсон и другие. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Dpa

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