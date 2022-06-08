Помолодевшая Мадонна устроила дефиле в микрошортах и бюстгальтере поверх топа

На многочисленные просьбы «остепениться» 63-летняя поп-королева ответила эффектным дефиле. Мадонна примерила микрошорты с цветочным принтом, которые зарифмовала с горячо любимыми колготками в сеточку и босоножками на головокружительных платформах цвета металлик.

Поверх розового топа эпатажная артистка надела кружевной бюстгальтер и дополнила образ увесистыми украшениями, замиксованными по принципу многослойности. В завершение — брутальная куртка-косуха, которая уже давно закрепила статус константы в гардеробе певицы.