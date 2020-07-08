Помолодевшая Любовь Успенская похвасталась новым образом в «сапфировых» сапогах и платье с перьями
Фото: Instagram @uspenskayalubov_official
«Счастлива вернуться к работе! В новом образе и наполненная энергией и позитивом» — прокомментировала Успенская новую публикацию в Instagram. Заметно посвежевшая и помолодевшая звезда (секрет, вероятно, в чувстве влюбленности) позирует, демонстрируя роскошные стройные ноги. На ней — платье А-силуэта длиной чуть выше колен с броским флористическим принтом и отделкой из пышных перьев страуса. В комплекте к нему — платок цвета фуксии с тем же декором из перьев в оттенке «электрик», который в этом сезоне выступает в авангарде модных трендов. С ним перекликается и обувь — дерзкие сапоги на блочном каблуке из замши сапфирового цвета.
Сотни восторженных комплиментов от поклонников посыпались в адрес звезды. «В какой же вы форме! Красотка», «Какая вы стильная!», «Шикарный вид… Платье просто прелесть», «Люба, вы выглядите выше всех похвал», «Образ шикарен — летний, легкий и гламурный», «Как всегда очаровашка», «Дива!», «Какие цвета необыкновенно красивые» — пишут в комментариях. Хейтеры также не оставались в стороне, то и дело вставляя реплики о чрезмерном увлечении пластикой и неуместности сапог летом: «А сапоги зачем в 30 градусов?», «Платье не очень, уж слишком много всего, перебор…», «Похожа на Майкла Джексона, это его сестра?», «Как манекен, ни капли жизни».
Фото: Instagram Любовь Успенская
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