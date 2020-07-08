Помолодевшая Любовь Успенская похвасталась новым образом в «сапфировых» сапогах и платье с перьями

Сотни восторженных комплиментов от поклонников посыпались в адрес звезды. «В какой же вы форме! Красотка», «Какая вы стильная!», «Шикарный вид… Платье просто прелесть», «Люба, вы выглядите выше всех похвал», «Образ шикарен — летний, легкий и гламурный», «Как всегда очаровашка», «Дива!», «Какие цвета необыкновенно красивые» — пишут в комментариях. Хейтеры также не оставались в стороне, то и дело вставляя реплики о чрезмерном увлечении пластикой и неуместности сапог летом: «А сапоги зачем в 30 градусов?», «Платье не очень, уж слишком много всего, перебор…», «Похожа на Майкла Джексона, это его сестра?», «Как манекен, ни капли жизни».

Фото: Instagram Любовь Успенская

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