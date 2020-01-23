Полупрозрачный шифон и высокие шпильки: королева Летиция произвела фурор выходом в бюджетном платье
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Летиция регулярно добавляет одежду из масс-маркета в свои образы, независимо от важности мероприятия. Еще одна страсть королевы – испанские бренды, которые она поддерживает своими выходами.
На международной туристической выставке FITUR в Мадриде жена испанского короля появилась в легком платье длины миди от бренда Massimo Dutty. Стильное удовольствие обошлось монаршей особе £119 (около 9600 рублей), сообщает Daily Mail. Наряд сопровождали лаконичные детали: легкий полупрозрачный шифон, объемные рукава Джульетты, каплевидный разрез на груди. Принт в крупный горох совместил в себе белый и теплый песочный оттенки, которые рифмовались с кожаными лодочками карамельного цвета.
Королева Летиция нередко обращается к находкам прошлых сезонов и дает им вторую жизнь. На недавнем приеме монаршая особа появилась в прошлогодней юбке, которую замиксовала с дерзкими ботфортами. Очередной урок стиля от Летиции – на Passion.ru.
Фото: Globallook
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