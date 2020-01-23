Полупрозрачный шифон и высокие шпильки: королева Летиция произвела фурор выходом в бюджетном платье

Королева Летиция нередко обращается к находкам прошлых сезонов и дает им вторую жизнь. На недавнем приеме монаршая особа появилась в прошлогодней юбке, которую замиксовала с дерзкими ботфортами. Очередной урок стиля от Летиции – на Passion.ru.

Фото: Globallook

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