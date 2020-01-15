Ботфорты из масс-маркета и прошлогодняя юбка: королева Летиция сэкономила на наряде для важного приема

Умению королевы создавать новые комбинации из старых вещей и миксовать дизайнерскую одежду с бюджетными марками действительно стоит поучиться. Ранее Passion.ru рассказывал, как Летиция вышла в свет в дерзких ботфортах и юбке со змеиным принтом за 4200 рублей.

Фото: Globallook

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