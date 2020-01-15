Ботфорты из масс-маркета и прошлогодняя юбка: королева Летиция сэкономила на наряде для важного приема
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Фото: Instagram
Жена испанского короля принимала гостей в элегантной юбке-миди с акцентным цветочным принтом от Carolina Herrera. В ней же Летиция появлялась в ноябре 2019 года во время визита в Севилью, как сообщает Daily Mail. Насыщенный красный цвет крупных маков на черном фоне юбки перекликался с оттенком блузки от Hugo Boss. Королева осталась верна максимально высоким шпилькам, поэтому дополнила образ замшевыми ботфортами от Steve Madden — одного из любимых масс-маркет-брендов монаршей особы. Стоимость пары — около 7000 рублей.
Умению королевы создавать новые комбинации из старых вещей и миксовать дизайнерскую одежду с бюджетными марками действительно стоит поучиться. Ранее Passion.ru рассказывал, как Летиция вышла в свет в дерзких ботфортах и юбке со змеиным принтом за 4200 рублей.
Фото: Globallook
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