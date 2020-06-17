Поклонники королевских скачек похвастались причудливыми шляпками в новом онлайн-челлендже
Фото: Instagram @camillarosemillinery
Поклонники конного спорта перенесли фестиваль в онлайн-режим и выбрали самые яркие наряды для себя и даже для своих питомцев. Пользователи Instagram составляли образы и делились ими в соцсети — разумеется, не просто так: за самый эффектный look организаторы обещают билеты на скачки и послеполуденное чаепитие, как сообщает The Sun. Гости похвастались многоярусными шляпками из цветов и бабочек, с причудливыми конструкциями всех цветов радуги и затейливыми аксессуарами необычных форм. В арсенале модниц оказались платья в самых сочных оттенках, с акцентными флористическими принтами, анималистическими мотивами и эффектами оптических иллюзий.
Любопытно, что Елизавета II впервые за 68 лет своего правления не побывает на мероприятии, но будет следить за ним из дома. Королева по сей день не бросает конный спорт и продолжает тренировки. Напоминаем, что в этом году монаршая особа отметила свое 94-летие. Правда, без помпезного парада и с соблюдением безопасной дистанции. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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