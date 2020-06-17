Поклонники королевских скачек похвастались причудливыми шляпками в новом онлайн-челлендже

Любопытно, что Елизавета II впервые за 68 лет своего правления не побывает на мероприятии, но будет следить за ним из дома. Королева по сей день не бросает конный спорт и продолжает тренировки. Напоминаем, что в этом году монаршая особа отметила свое 94-летие. Правда, без помпезного парада и с соблюдением безопасной дистанции. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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