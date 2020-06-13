Камерно и с соблюдением дистанции: как прошел парад в честь дня рождения королевы Елизаветы

Комментаторы сожалеют, что в этом году не будет традиционных снимков большой королевской семьи, наблюдающей за парадом с балкона Букингемского дворца: «Скучаю по всей королевской семье на балконе, но королева выглядела прекрасно», «Очень понравилось, и, поскольку это была сокращенная версия, я подумал, что она получилась более личной», «Здорово, что в такие непростые времена вам удалось сохранить традиции», «Королева выглядит такой счастливой», «С днем рождения, Ваше Величество. Никто не появился на балконе(», «Она, казалось, наслаждалась этим и выглядела прекрасно! Жаль, что семьи не было с ней, но, по крайней мере, солнце сияло для нее», «Жаль, что с ней не было Филиппа или еще кого-нибудь из семьи», «Мое любимое событие, жаль, что всей семьи не было там. Королева божественная, как всегда».

Стоит отметить, что за все время нахождения Елизаветы II на престоле (а королева правит страной с 1952 года — прим.ред.), грандиозный парад был отменен во второй раз. Впервые это случилось в 1955 году из-за забастовки железнодорожников.