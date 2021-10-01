Похудевшая Леди Гага показала трикотажный костюм, достойный красной дорожки

Звезда появилась на концерте в total black, показав, как носить трикотаж на красную дорожку. Для этого она выбрала фактурный комплект из макси-юбки и топа с акцентом на талии и декором из перьев. Следующий выход — дерзкое бархатное платье с экстремальным разрезом от бедра и не менее опасным декольте. К образу — эффектная шляпка в лучших традициях джазовых музыкантов.

Пожалуй, самый жаркий look — мерцающее и абсолютно прозрачное платье с нескромным разрезом. Консервативный черный сменился цветом карамели, зато перьям снова достались главные роли.