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Похудевшая Леди Гага показала трикотажный костюм, достойный красной дорожки

Леди Гага работает не покладая рук и уже готова порадовать поклонников. Певица представила новый джазовый альбом Love for Sale, записанный вместе с Тони Беннеттом. В честь важного события артисты устроили презентацию, на которой Гага сменила сразу несколько образов — один роскошнее другого. А кроме того — похвасталась заметно постройневшими формами.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Леди Гага

Фото: Eastnews

Звезда появилась на концерте в total black, показав, как носить трикотаж на красную дорожку. Для этого она выбрала фактурный комплект из макси-юбки и топа с акцентом на талии и декором из перьев. Следующий выход — дерзкое бархатное платье с экстремальным разрезом от бедра и не менее опасным декольте. К образу — эффектная шляпка в лучших традициях джазовых музыкантов.

Пожалуй, самый жаркий look — мерцающее и абсолютно прозрачное платье с нескромным разрезом. Консервативный черный сменился цветом карамели, зато перьям снова достались главные роли.

Леди Гага

Леди Гага

Фото: Eastnews

«Голых» платьев в звездных хрониках было много, особенно на сентябрьском светском марафоне. Некоторые были удачные, как образы Кендалл Дженнер на Met Gala и Меган Фокс на MTV VMA, а некоторые — откровенно провальные. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Dpa / Globallook