Похудевшая Ани Лорак показала, как носить легинсы в офис и на вечеринки

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19 августа весь российский шоу-бизнес собрался в Сочи по случаю открытия фестиваля «Новая волна». Среди гостей — Алла Пугачева, Анна Нетребко, София Ротару, Николай Басков, Филипп Киркоров и другие. Чем запомнился старт мероприятия — читайте на Passion.ru.