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Похудевшая Ани Лорак показала, как носить легинсы в офис и на вечеринки

Ани Лорак собирается выступить на «Новой волне» в Сочи, к которой отлично подготовилась — и речь не только о репетициях. 42-летняя певица заметно постройнела, а ее блог давно заполонили фотографии в микротопах и крошечных бикини. На этот раз артистка показала универсальный способ, который поможет превратить спортивную одежду в повседневную — смотрим и запоминаем!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ани Лорак

Фото: Instagram @anilorak

Лорак нарядилась в экстремально соблазнительный комплект на базе черных легинсов. Деталь подчеркнула точеные ноги исполнительницы, а заодно — проявила свою абсолютную совместимость с любыми образами. Если рано утром у вас тренировка, а после — деловая встреча — пользуйтесь лайфхаком звезды. Спортивный total look артистка дополнила гиперобъемным блейзером цвета молока и тут же преобразила его в офисный. Дополнили аутфит сандалии-слайды Bottega Veneta и очки в оправе круглой формы.

19 августа весь российский шоу-бизнес собрался в Сочи по случаю открытия фестиваля «Новая волна». Среди гостей — Алла Пугачева, Анна Нетребко, София Ротару, Николай Басков, Филипп Киркоров и другие. Чем запомнился старт мероприятия — читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @anilorak

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