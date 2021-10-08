passion.ru
1 мин.

Беременная Кайли Дженнер примерила пальто в форме сердца и дерзкий комбез

Кайли Дженнер ждет второго ребенка от рэпера Трэвиса Скотта. Пара вместе с 2017 года, но все это время их отношения напоминали американские горки. По всей видимости, теперь у влюбленных хорошо, и они снова счастливы стать родителями. 24-летняя Кайли даже с заметно округлившимся животом не изменяет эпатажным нарядам в лучших традициях семейства Кардашьян. Разбираем новый образ юной миллиардерши!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 15

Кайли Дженнер

Фото: Instagram @kyliejenner

Дженнер нарядилась в цвет жгучего перца с головы до ног, поддержав известного британского дизайнера Ричарда Куинна. Его все еще считают молодым художником, но высот он добился неимоверных: некогда его дебютный показ посетила сама Елизавета II. В главной роли образа Кайли — ультраоблегающий алый кэтсьют с эффектом «второй кожи» в паре с обувью на головокружительных шпильках (настоящий подвиг «в положении»). Завершает аутфит пальто с гипертрофированными плечами, повторяющими силуэт «сердца».

Среди любительниц поэкспериментировать — молодая актриса Зендея, которая недавно посетила церемонию вручения премии Women in Films. Звезда похвасталась платьем из новой коллекции Loewe, а ранее подобное, но от Schiaparelli, примеряла Рената Литвинова. Голосуйте за самый яркий образ на Passion.ru.

Фото: Instagram @kyliejenner