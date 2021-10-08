Беременная Кайли Дженнер примерила пальто в форме сердца и дерзкий комбез

Дженнер нарядилась в цвет жгучего перца с головы до ног, поддержав известного британского дизайнера Ричарда Куинна. Его все еще считают молодым художником, но высот он добился неимоверных: некогда его дебютный показ посетила сама Елизавета II. В главной роли образа Кайли — ультраоблегающий алый кэтсьют с эффектом «второй кожи» в паре с обувью на головокружительных шпильках (настоящий подвиг «в положении»). Завершает аутфит пальто с гипертрофированными плечами, повторяющими силуэт «сердца».

Среди любительниц поэкспериментировать — молодая актриса Зендея, которая недавно посетила церемонию вручения премии Women in Films. Звезда похвасталась платьем из новой коллекции Loewe, а ранее подобное, но от Schiaparelli, примеряла Рената Литвинова. Голосуйте за самый яркий образ на Passion.ru.