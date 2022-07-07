Показалось: Ким Кардашьян вышла в свет в платье с эффектом обнаженной груди
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Ким и ее дочь Норт отметились на показе кутюрной коллекции Jean Paul Gaultier, созданной приглашенным дизайнером Оливье Рустеном. Семья фэшиониста тут же разместились на фронт-роу рядом с самой Анной Винтур (пожалуй, самое почетное место).
В стритстайл-хроники сразу же попал их брутальный family look: мама — в силуэтном платье с эффектом обнаженной груди и брутальными металлическими украшениями, дочь — в костюме-двойке и массивных берцах. Обе решили дополнить аутфиты акцентными клипсами для носа.
Фото: Globallook
Незадолго до этого Ким Кардашьян дебютировала в качестве модели на показе Balenciaga. На этот раз Демна Гвасалия пригласил звезд не только на первый ряд, но и на подиум. Так, в кутюрных нарядах модного Дома дефилировали Николь Кидман, Дуа Липа, Наоми Кэмпбелл и близкая подруга дизайнера Рената Литвинова. Подробности ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews