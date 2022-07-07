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Мода
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Показалось: Ким Кардашьян вышла в свет в платье с эффектом обнаженной груди

Ким Кардашьян не отстает от насыщенного графика парижской Недели моды: телезвезда посещает топовые показы и выгуливает дизайнерские аутфиты, подобранные для нее персональным стилистом Дэни Леви. Совсем скоро бизнесвумен вновь поднимется на борт своего роскошного джета и отправится обратно в Лос-Анджелес, а пока — разбираем ее новый образ!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ким Кардашьян

Фото: Globallook

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Ким и ее дочь Норт отметились на показе кутюрной коллекции Jean Paul Gaultier, созданной приглашенным дизайнером Оливье Рустеном. Семья фэшиониста тут же разместились на фронт-роу рядом с самой Анной Винтур (пожалуй, самое почетное место).

В стритстайл-хроники сразу же попал их брутальный family look: мама — в силуэтном платье с эффектом обнаженной груди и брутальными металлическими украшениями, дочь — в костюме-двойке и массивных берцах. Обе решили дополнить аутфиты акцентными клипсами для носа.

Анна Винтур, Ким Кардашьян и ее дочь Норт

Анна Винтур, Ким Кардашьян и ее дочь Норт

Фото: Globallook

Незадолго до этого Ким Кардашьян дебютировала в качестве модели на показе Balenciaga. На этот раз Демна Гвасалия пригласил звезд не только на первый ряд, но и на подиум. Так, в кутюрных нарядах модного Дома дефилировали Николь Кидман, Дуа Липа, Наоми Кэмпбелл и близкая подруга дизайнера Рената Литвинова. Подробности ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews

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