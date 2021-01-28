Подросток отсудила почти 900 тысяч рублей у школы из-за запрета на свою прическу

Администрация школы объясняла поведение преподавателей тем, что ученица нарушила правила школьной униформы и допустимого внешнего вида, прописанные в уставе учреждения. Руби подала на школу в суд и выиграла компенсацию в размере 8,5 тысячи фунтов стерлингов (885 тысяч рублей). «Это продолжалось 3,5 года, прежде чем в школе изменили политику», - подчеркнула мать девушки Кейт Уильямс. Пользователи в Сети поддержали семью, а юристы вступились за Руби.

Ранее мы писали, что женщина испортила прическу дочери и чуть не лишила ее волос после того, как в локонах запутались десятки заколок. Элиша Сквидж поделилась своей историей в Facebook. Мать очень любит делать своей малышке прически и решила попробовать популярные заколки Bunchamals, которые внешне напоминают разноцветные колючие шары. Однако вместо красивых волос она получила проблему: мать провела уйму времени, пытаясь удалить аксессуар с головы своего ребенка.