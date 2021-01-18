Мать чуть не лишила дочь волос из-за популярных детских заколок

На снимке маленькая девочка сидит в ванной с множеством запутавшихся в волосах заколок. Многие начали делиться своим опытом и рассказали, как пытались собрать волосы с помощью необычных заколок. Опытные «парикмахеры» рекомендовали нерадивой матери использовать оливковое, аргановое или кокосовое масла. Они должны смягчить волосы и распутать их. Другие посоветовали топленое масло и средство для смягчения ткани.

«Мы провели шесть часов, удаляя длинные вьющиеся волосы моей дочери. Это просто ужасно. Не используйте воду и масло. Возможно, вам тоже придется вырезать клочки», — уточнили юзеры. Другая женщина пожаловалась на то, что ее малышка потеряла полголовы волос из-за подобных заколок. «Прошло четыре года, но ее волосы все еще не такие, как раньше. Бедная девочка», — описала она. «Я просидела ни один час, аккуратно выковыривая их», — добавили подписчицы.

Чем закончилась история, Элиша Сквидж не сообщила.