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Подольская в золоте с ног до головы устроила дефиле в центре столицы

Наталья Подольская устроила дефиле по центральным улицам Москвы, а заодно преподала мастер-класс на тему того, как ярко обыграть total black. Летнее тепло попрощалось с жителями и гостями столицы, и город заполнили брутальные косухи, стеганые бомберы и тренчи. Рассказываем, какую деталь осеннего гардероба певица выгуливает уже сейчас!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Подольская

Фото: Instagram @nataliapodolskaya

Подольская нарядилась в черный с головы до ног, выстроив образ вокруг базы — топа в паре с облегающими брюками. Дополнили look текстильные ботильоны-«носки» Prada — одни из любимых в арсенале певицы. Главную роль образа, бесспорно, отвоевал золотой тренч с глянцевой металлической фактурой. Блеск драгметаллов дополняют актуальный О-силуэт и объемные рукава. Последний штрих — крупные серьги-хупы, которые давно стали неотъемлемой частью стиля звезды.

Наталья Подольская / Instagram @nataliapodolskaya

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Фото: Instagram @nataliapodolskaya

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