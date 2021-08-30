Подольская в золоте с ног до головы устроила дефиле в центре столицы
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @nataliapodolskaya
Подольская нарядилась в черный с головы до ног, выстроив образ вокруг базы — топа в паре с облегающими брюками. Дополнили look текстильные ботильоны-«носки» Prada — одни из любимых в арсенале певицы. Главную роль образа, бесспорно, отвоевал золотой тренч с глянцевой металлической фактурой. Блеск драгметаллов дополняют актуальный О-силуэт и объемные рукава. Последний штрих — крупные серьги-хупы, которые давно стали неотъемлемой частью стиля звезды.
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Фото: Instagram @nataliapodolskaya
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