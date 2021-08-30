Подольская в золоте с ног до головы устроила дефиле в центре столицы

Ранее мы рассказывали о фееричном выходе Елены Перминовой на прогулку с маленьким сыном Сашей. Модель показала, как носить мужские костюмы и на что обратить внимание, если вы вдруг оказались на винтажном маркете. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.