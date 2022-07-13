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Мода
Вчера в 19:20
1 мин.

Подольская скинула туфли на каблуках и устроила дефиле в кедах мужа

Наталья Подольская дала подробную инструкцию, как выдержать целый вечер на высоких каблуках. Секрет — не в удобной колодке и устойчивости, а в любимом муже, который всегда подставит крепкое плечо. А заодно — одолжит свою обувь, ведь первое желание после энергичного дефиле по городу — скинуть неудобные туфли!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Подольская и Владимир Пресняков

Фото: Globallook

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Для вечернего выхода певица выбрала монообраз в остромодном оттенке сезона — фуксии. В главной роли — приталенное миди-платье со скромным вырезом, мюли в тон и вместительная биколорная сумка кросс-боди с узнаваемым логотипом Versace. Увидев, что супруга устала от высоких туфель, Владимир Пресняков отдал ей свои кеды и носки.

На видео, опубликованном артисткой в Telegram-канале, муж носит Наталью на руках под ее песню «Такая сильная любовь». Пожалуй, это самое трогательное видеосопровождение к композиции.

Не так давно модным лайфхаком с поклонниками поделилась Ксения Бородина. Телеведущая показала стильный способ завязать шелковый платок, который не только дополнит образ для пляжа или города, но и защитит от палящего солнца. Подробности и видео ищите в материале Passion.ru.

Фото и видео: Globallook / Telegram-канал Натальи Подольской

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