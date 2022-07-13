Подольская скинула туфли на каблуках и устроила дефиле в кедах мужа

Для вечернего выхода певица выбрала монообраз в остромодном оттенке сезона — фуксии. В главной роли — приталенное миди-платье со скромным вырезом, мюли в тон и вместительная биколорная сумка кросс-боди с узнаваемым логотипом Versace. Увидев, что супруга устала от высоких туфель, Владимир Пресняков отдал ей свои кеды и носки.

На видео, опубликованном артисткой в Telegram-канале, муж носит Наталью на руках под ее песню «Такая сильная любовь». Пожалуй, это самое трогательное видеосопровождение к композиции.