Ксения Бородина показала стильный способ завязать платок
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Telegram @Borodylia
По многочисленным просьбам звезда показала способ завязать большой шелковый платок квадратной формы. Для этого она вооружилась аксессуаром из своей коллекции (кстати, Chanel) и сложила его вдвое, получив треугольник. Затем надела его на голову по принципу банданы, закрутила свободные концы в жгуты и закрепила спереди.
Фолловеры же принялись обсуждать не только долгожданный лайфхак, но и внешность телеведущей, уличив ее в использовании фильтров. «Я рада, что к 40 годам все красавицы писаные! […] А с фильтрами я или без — это точно не ваше дело. Следите за собой лучше», — резко ответила Бородина.
В июне Ксения Бородина отметилась в бутике Chanel по пути из Италии в Россию. Ранее знаменитость высказывалась на тему политики бренда в отношении российских покупателей на фоне текущей напряженности в мире. Ведущая отмечала, что не планирует избавляться от имеющихся в ее гардеробе вещей бренда, но и снабжать его новой прибылью также не собирается.
Фото и видео: Globallook / Telegram @Borodylia