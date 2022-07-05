Ксения Бородина показала стильный способ завязать платок

По многочисленным просьбам звезда показала способ завязать большой шелковый платок квадратной формы. Для этого она вооружилась аксессуаром из своей коллекции (кстати, Chanel) и сложила его вдвое, получив треугольник. Затем надела его на голову по принципу банданы, закрутила свободные концы в жгуты и закрепила спереди.

Фолловеры же принялись обсуждать не только долгожданный лайфхак, но и внешность телеведущей, уличив ее в использовании фильтров. «Я рада, что к 40 годам все красавицы писаные! […] А с фильтрами я или без — это точно не ваше дело. Следите за собой лучше», — резко ответила Бородина.