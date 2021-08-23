Агата Муцениеце выгуляла дырявую джинсовку за 94 000 рублей

Звезда выстроила образ вокруг лаконичного миди-платья цвета жгучего перца, скромный верх которого компенсировал экстремальный разрез от бедра. В нем актриса похвасталась растяжкой и стройными ногами, над которыми активно работает на утренних пробежках. К элегантному коктейльному наряду — брутальные кипенно-белые сапоги из коллаборации бренда Gia Borghini с инфлюенсером Перниль Тейсбек, которые буквально взорвали Instagram в прошлом сезоне. Стоимость за пару в среднем составляет около 40 000 рублей. Дополнила аутфит удлиненная перфорированная джинсовка Maison Margiela за 94 000 рублей.

Не так давно Агата Муцениеце взяла интервью у звезды соцсетей Карины Нигай. 28-летняя блогер рассказала, почему ее 5-летний сын живет с бабушкой после развода с мужем-бизнесменом. Подробности ищите в материале Passion.ru.