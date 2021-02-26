Подарки Меладзе? Джанабаева похвасталась украшениями на 1,5 миллиона рублей
Фото: Instagram @albinadzhanabaeva
Джанабаева — преданная поклонница французского ювелирно-часового Дома Cartier. Артистка выбрала сразу два украшения, прочно закрепивших за собой статус классических. Это — знаменитые «гвозди» из коллекции Juste un Clou, которая появилась еще в 1970-х годах как олицетворение бунтарского духа эпохи и сломала все шаблонные представления о ювелирной роскоши.
Фото: Instagram @albinadzhanabaeva
На пальце супруги Валерия Меладзе замечено кольцо из желтого золота со скромной дорожкой из бриллиантов и нескромной стоимостью в 345 000 рублей. В пару к нему подобран браслет-«гвоздь», который можно приобрести за 1 040 000 рублей, а с меньшим весом бриллиантов — за 392 000 рублей. По звездным меркам — вполне скромно, если сравнивать с кольцом Ким Кардашьян за 2 миллиона долларов, которое осталось на память после разводом с Канье Уэстом. Больше о самых дорогих украшениях селебрити читайте на Passion.ru.
Это важно знать:
«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности
Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов
Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги
Фото: Instagram @albinadzhanabaeva
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!