Подарки Меладзе? Джанабаева похвасталась украшениями на 1,5 миллиона рублей

На пальце супруги Валерия Меладзе замечено кольцо из желтого золота со скромной дорожкой из бриллиантов и нескромной стоимостью в 345 000 рублей. В пару к нему подобран браслет-«гвоздь», который можно приобрести за 1 040 000 рублей, а с меньшим весом бриллиантов — за 392 000 рублей. По звездным меркам — вполне скромно, если сравнивать с кольцом Ким Кардашьян за 2 миллиона долларов, которое осталось на память после разводом с Канье Уэстом. Больше о самых дорогих украшениях селебрити читайте на Passion.ru.

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