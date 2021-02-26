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Подарки Меладзе? Джанабаева похвасталась украшениями на 1,5 миллиона рублей

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Альбина Джанабаева

Фото: Instagram @albinadzhanabaeva

Альбина Джанабаева поздравила сына Константина с 17-летием, а заодно — засветила пару роскошных деталей на совместном селфи. Певица похвасталась щедрым количеством золота на одной руке — оценим ювелирные слабости звезды!

Джанабаева — преданная поклонница французского ювелирно-часового Дома Cartier. Артистка выбрала сразу два украшения, прочно закрепивших за собой статус классических. Это — знаменитые «гвозди» из коллекции Juste un Clou, которая появилась еще в 1970-х годах как олицетворение бунтарского духа эпохи и сломала все шаблонные представления о ювелирной роскоши.

Альбина Джанабаева и ее сын Константин

Фото: Instagram @albinadzhanabaeva

На пальце супруги Валерия Меладзе замечено кольцо из желтого золота со скромной дорожкой из бриллиантов и нескромной стоимостью в 345 000 рублей. В пару к нему подобран браслет-«гвоздь», который можно приобрести за 1 040 000 рублей, а с меньшим весом бриллиантов — за 392 000 рублей. По звездным меркам — вполне скромно, если сравнивать с кольцом Ким Кардашьян за 2 миллиона долларов, которое осталось на память после разводом с Канье Уэстом. Больше о самых дорогих украшениях селебрити читайте на Passion.ru.

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Фото: Instagram @albinadzhanabaeva

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