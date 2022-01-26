Лили Джеймс примерила образ космической Барби — с «голым» жакетом и диско-бра

От душевных переживаний Памелы Андерсон гостей отвлекал лишь наряд Лили. Актриса выгуляла экстремально короткое бандажное платье, которое сделало все тайное явным. Поверх него — жакет затейливого дизайна, от которого фактически остались одни рукава и лацканы. Конфетные оттенки в паре с серебром — прием, который стоит взять на вооружение. Как и то, что других отвлекающих маневров в образе не было — лишь лаконичные серьги и «металлические» босоножки на платформе.