Лили Джеймс примерила образ космической Барби — с «голым» жакетом и диско-бра
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Фото: Globallook
От душевных переживаний Памелы Андерсон гостей отвлекал лишь наряд Лили. Актриса выгуляла экстремально короткое бандажное платье, которое сделало все тайное явным. Поверх него — жакет затейливого дизайна, от которого фактически остались одни рукава и лацканы. Конфетные оттенки в паре с серебром — прием, который стоит взять на вооружение. Как и то, что других отвлекающих маневров в образе не было — лишь лаконичные серьги и «металлические» босоножки на платформе.
Звезды заявляют, что самые модные (и соблазнительные) платья — те, что с максимальными разрезами и хороши без белья. Хайди Клум, например, избавилась даже от крошечных стрингов ради дерзкого наряда Peter Dundas, а Джей Ло вышла на сцену в юбке с корсетными завязками на пикантном месте. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото и видео: Globallook / Instagram @lilyjamesofficial