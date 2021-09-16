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Племянница леди Ди повторила культовый образ Кейт Миддлтон: голосуем, кто ярче

Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер не перестает блистать на главных светских мероприятиях. Еще недавно 30-летняя модель развлекалась на уикенде Dolce & Gabbana в Венеции, а теперь погрузилась в современное искусство, посетив 253-ю Летнюю выставку Королевской академии художеств в Лондоне. Последний выход был ярким: Китти повторила культовый образ Кейт Миддлтон — голосуем, кто эффектнее!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Китти Спенсер

Фото: Globallook

Миссис Спенсер, недавно вышедшая замуж за бизнесмена Майкла Льюиса, сделала ставку на все оттенки розового и не прогадала: этот цвет все еще держит позиции одного из самых актуальных. Родственница леди Ди выбрала роскошное макси-платье Dolce & Gabbana из весенней коллекции Alta Moda 2020 года и выглядела в нем как истинная принцесса.

Подобный образ в 2019-м выгуливала Кейт Миддлтон на благотворительном ужине музея Виктории и Альберта. Герцогиня Кембриджская нарядилась в градиентное платье Gucci, вооружилась мерцающими «туфлями Золушки» от Oscar de la Renta и бархатным клатчем Prada. Дополнили образ увесистые бриллианты от Kiki McDonough.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Наряды из коллекций прошлых лет часто идут в ход для важных мероприятий. Перещеголяла всех испанская королева Летиция, которая надела на встречу с президентом Чили платье 40-летней давности — когда-то его носила ее свекровь. Подробности с фото ищите на Passion.ru.

Фото: Globallook