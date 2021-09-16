Племянница леди Ди повторила культовый образ Кейт Миддлтон: голосуем, кто ярче

Миссис Спенсер, недавно вышедшая замуж за бизнесмена Майкла Льюиса, сделала ставку на все оттенки розового и не прогадала: этот цвет все еще держит позиции одного из самых актуальных. Родственница леди Ди выбрала роскошное макси-платье Dolce & Gabbana из весенней коллекции Alta Moda 2020 года и выглядела в нем как истинная принцесса.