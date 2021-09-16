Племянница леди Ди повторила культовый образ Кейт Миддлтон: голосуем, кто ярче
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Фото: Globallook
Миссис Спенсер, недавно вышедшая замуж за бизнесмена Майкла Льюиса, сделала ставку на все оттенки розового и не прогадала: этот цвет все еще держит позиции одного из самых актуальных. Родственница леди Ди выбрала роскошное макси-платье Dolce & Gabbana из весенней коллекции Alta Moda 2020 года и выглядела в нем как истинная принцесса.
Подобный образ в 2019-м выгуливала Кейт Миддлтон на благотворительном ужине музея Виктории и Альберта. Герцогиня Кембриджская нарядилась в градиентное платье Gucci, вооружилась мерцающими «туфлями Золушки» от Oscar de la Renta и бархатным клатчем Prada. Дополнили образ увесистые бриллианты от Kiki McDonough.
Фото: Globallook
Наряды из коллекций прошлых лет часто идут в ход для важных мероприятий. Перещеголяла всех испанская королева Летиция, которая надела на встречу с президентом Чили платье 40-летней давности — когда-то его носила ее свекровь. Подробности с фото ищите на Passion.ru.
Фото: Globallook