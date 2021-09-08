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Королева Летиция донашивает платье свекрови, которому больше 40 лет

Сразу два эффектных выхода испанской королевы Летиции в Мадриде, которые точно запомнятся. Ее Величество не прочь выгулять трофеи с сезонных распродаж масс-маркета и вещи, которые лежат в дворцовой гардеробной годами. В умении подбирать долгоиграющие образы с монаршей особой сразиться трудно — остается только поучиться.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Королева Летиция

Фото: Globallook

7 сентября дворец Сарсуэла посетил президент Чили Себастьян Пиньера, который недавно встречался с Эмманюэлем и Брижит Макрон в Париже. Для визита главы государства королева Летиция выбрала летящее миди-платье с цветочным принтом, которое дополнила поясом цвета металлик и классическими лодочками цвета молока.

Наряд супруга испанского короля выбрала с историей. Оказывается, он принадлежит ее свекрови, королеве Софии. Это платье Ее Величество надевала во время визита в Рим ровно 41 год назад.

Королева Летиция

Королева Летиция

Фото: Globallook

Вообще день для монаршей четы выдался насыщенным. Несколькими часами ранее состоялась встреча с министром науки и инноваций, для которого Летиция подобрала экстремально дерзкое черное платье с открытыми плечами от Maria Malo. Кстати, стоимость для королевского наряда вполне демократичная — 129 евро (около 11 200 рублей).

В офис — с королевским размахом! Вдохновившись образами первых леди, мы собрали три идеи образов для деловых встреч и рабочих будней. Подробности — в модном гиде Passion.ru.

Фото: Globallook