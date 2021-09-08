Королева Летиция донашивает платье свекрови, которому больше 40 лет
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Фото: Globallook
7 сентября дворец Сарсуэла посетил президент Чили Себастьян Пиньера, который недавно встречался с Эмманюэлем и Брижит Макрон в Париже. Для визита главы государства королева Летиция выбрала летящее миди-платье с цветочным принтом, которое дополнила поясом цвета металлик и классическими лодочками цвета молока.
Наряд супруга испанского короля выбрала с историей. Оказывается, он принадлежит ее свекрови, королеве Софии. Это платье Ее Величество надевала во время визита в Рим ровно 41 год назад.
Фото: Globallook
Вообще день для монаршей четы выдался насыщенным. Несколькими часами ранее состоялась встреча с министром науки и инноваций, для которого Летиция подобрала экстремально дерзкое черное платье с открытыми плечами от Maria Malo. Кстати, стоимость для королевского наряда вполне демократичная — 129 евро (около 11 200 рублей).
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Фото: Globallook