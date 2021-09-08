Королева Летиция донашивает платье свекрови, которому больше 40 лет

7 сентября дворец Сарсуэла посетил президент Чили Себастьян Пиньера, который недавно встречался с Эмманюэлем и Брижит Макрон в Париже. Для визита главы государства королева Летиция выбрала летящее миди-платье с цветочным принтом, которое дополнила поясом цвета металлик и классическими лодочками цвета молока.

Наряд супруга испанского короля выбрала с историей. Оказывается, он принадлежит ее свекрови, королеве Софии. Это платье Ее Величество надевала во время визита в Рим ровно 41 год назад.