Платья из пакетов: в Сети набирает популярность новый челлендж
Фото: Instagram
Новшество назвали Shopping Bag Challenge («челлендж с пакетами для покупок» — прим. ред.), сообщает The Sun. Суть — сконструировать платье или любой предмет гардероба из бумажных или полиэтиленовых пакетов. И главное — не забыть дополнить аутфит стильными аксессуарами. Что только не придумали пользователи Instagram: создавали мини-юбки, надевали шопперы с «овощными» принтами и даже вырезали целые костюмы с юбками-плиссе, топами и затейливыми шляпками.
Ранее мы рассказывали о новых модных трендах, которые появились под влиянием карантина. Среди них — сразу несколько челленджей, бюстгальтеры вместо масок и многое другое. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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