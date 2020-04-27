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Платья из пакетов: в Сети набирает популярность новый челлендж

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Пользователи Сети поддержали новый челлендж

Фото: Instagram

Карантин внес свои коррективы в досуг людей по всему миру, и в Сети сразу появились десятки новых челленджей. Вначале модницы позировали в платьях из подушек, затем переключились на вечерние наряды из одеял, теперь же — поддержали новый тренд на платья из пакетов.

Новшество назвали Shopping Bag Challenge («челлендж с пакетами для покупок» — прим. ред.), сообщает The Sun. Суть — сконструировать платье или любой предмет гардероба из бумажных или полиэтиленовых пакетов. И главное — не забыть дополнить аутфит стильными аксессуарами. Что только не придумали пользователи Instagram: создавали мини-юбки, надевали шопперы с «овощными» принтами и даже вырезали целые костюмы с юбками-плиссе, топами и затейливыми шляпками.

Ранее мы рассказывали о новых модных трендах, которые появились под влиянием карантина. Среди них — сразу несколько челленджей, бюстгальтеры вместо масок и многое другое. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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