Платья из пакетов: в Сети набирает популярность новый челлендж

Ранее мы рассказывали о новых модных трендах, которые появились под влиянием карантина. Среди них — сразу несколько челленджей, бюстгальтеры вместо масок и многое другое. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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