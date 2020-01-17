Платье мечты и роскошные кольца: женщина спустила на свадьбу больше 2 миллионов рублей, но забыла найти жениха

Ранее мы рассказывали о девушке, которая так хотела выйти замуж, что на свадьбе подруги устроила драку за букет невесты. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Vostock-photo

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