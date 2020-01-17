Платье мечты и роскошные кольца: женщина спустила на свадьбу больше 2 миллионов рублей, но забыла найти жениха
На протяжении трех лет мать двоих детей планировала собственное торжество, отложив на приготовления £29 000 (около 2 334 000 рублей), сообщает The Sun. Невеста продумала все до мелочей, обозначив общую цветовую гамму с преобладанием белого, дымчато-серого и черного цветов, подобрала декор в виде шелковых букетов и два платья – дневное и вечернее. Женщина приобрела и кольца для невесты и жениха, место которого остется вакантным.
Личную жизнь матери двоих детей вряд ли можно назвать красочной – холостая невеста не была на свиданиях целых 2,5 года. Сама она объясняет это тем, что она не собирается встречаться с мужчиной, который не согласен срочно взять ее в жены. «Свадьба – действительно как навязчивая идея для меня» – признается британка. Первые мысли о «том самом» дне посетили ее в 6 лет, на что ее вдохновляли сказки. Планирование торжества она начала в подростковом возрасте – тогда она обошла 17 свадебных бутиков в поисках идеального платья, 10 площадок для празднования, продумала меню и размер свадебного торта. В качестве локации для медового месяца невеста выбрала Дубай.
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Фото: Vostock-photo
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