Свадебный переполох: гостья затеяла драку за букет невесты и чуть не потеряла платье
Подружка невесты вступила в перепалку за букет, буквально выхватив его из рук девушки, которая поймала его первая. Битва закончилась без последствий, но с танцем победительницы с трофеем в руках. Пышнотелая гостья выбрала для торжества шелковое платье-макси в нежном оттенке розового. Наряд был с далеко не скромным декольте без бретелей и, по всей видимости, слегка не по размеру. На спине – «драматичный» розовый бант. Активные движения заставляли бюст буквально выпрыгивать из лифа, но девушка избежала конфуза.
«Я бы не стал с ней спорить», «О да, как же прекрасно и элегантно она ходит вокруг и демонстрирует свой приз. Шикарная леди», «Почему невеста оказалась на полу?!», «О боже, даже не знаю, почему она все еще не замужем…», «Ее платье расстегнуто что ли?», «Дурацкий асимметричный бант!», «Такое чувство, что она завернулась в скатерть» – пишут в комментариях.
Фото: Vostock-photo, Reddit.com
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