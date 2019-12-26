Свадебный переполох: гостья затеяла драку за букет невесты и чуть не потеряла платье

«Я бы не стал с ней спорить», «О да, как же прекрасно и элегантно она ходит вокруг и демонстрирует свой приз. Шикарная леди», «Почему невеста оказалась на полу?!», «О боже, даже не знаю, почему она все еще не замужем…», «Ее платье расстегнуто что ли?», «Дурацкий асимметричный бант!», «Такое чувство, что она завернулась в скатерть» – пишут в комментариях.