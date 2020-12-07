Плащ жены Трампа за 460 тысяч рублей раскритиковали за сходство со шкурой зебры
Фото: Global Look Press
Первая леди государства и ее муж вышли в свет на митинге в Джорджии. 50-летняя бывшая модель выбрала для этого мероприятия красный кожаный плащ с поясом бренда Alexander McQueen стоимостью 6,2 тысячи долларов (460 тысяч рублей). Кроме того, на Мелании были надеты черная блузка и юбка длины миди такого же цвета. Женщина дополнила свой образ туфлями-лодочками марки Manolo Blahnik анималистичной расцветки. Цена каблуков Трамп — около 875 долларов (почти 75 тысяч рублей).
Как пишет издание, пользователям не понравился наряд первой леди. Они сравнили его со шкурой животного. «Плащ отвратителен. Мне кажется, по нему капает кровь», — пришли к выводу они. «Самая ленивая первая леди всех времен. Одеваться за десятки тысяч долларов — все, чего она достигла», — считают комментаторы. «Безответственно проводить эти большие митинги без защитных масок», — осудили Меланию. «Первая леди похожа на большую кучу мяса», — сравнили в Сети. «На ней одновременно шкура коровы и шкура зебры. Фу», — подчеркнули другие.
Ранее первая леди устроила настоящее модное дефиле возле Белого дома и поделилась праздничным настроением. Аутфит супруги президента США произвел фурор в Сети и собрал тысячи комплиментов.
Фото: Global Look Press
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