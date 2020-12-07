Плащ жены Трампа за 460 тысяч рублей раскритиковали за сходство со шкурой зебры

Как пишет издание, пользователям не понравился наряд первой леди. Они сравнили его со шкурой животного. «Плащ отвратителен. Мне кажется, по нему капает кровь», — пришли к выводу они. «Самая ленивая первая леди всех времен. Одеваться за десятки тысяч долларов — все, чего она достигла», — считают комментаторы. «Безответственно проводить эти большие митинги без защитных масок», — осудили Меланию. «Первая леди похожа на большую кучу мяса», — сравнили в Сети. «На ней одновременно шкура коровы и шкура зебры. Фу», — подчеркнули другие.

Ранее первая леди устроила настоящее модное дефиле возле Белого дома и поделилась праздничным настроением. Аутфит супруги президента США произвел фурор в Сети и собрал тысячи комплиментов.