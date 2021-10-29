Плачь, Канье! Ирина Шейк появилась в дерзком платье-трубе и с шоколадными губами

Шейк призналась, что не любит долго готовиться к мероприятиям и практически никогда этого не делает. «Накануне предпочитаю проводить время с друзьями, вкусно есть и много смеяться — вот мои секреты подготовки», — цитирует Ирину Vogue.

Главный аксессуар (сияющие глаза) дополнило эффектное макси-платье с лифом-халтером от Self-Portrait, созданное специально для модели. Ирина подчеркнула, что ощущает себя в нем на все сто и что дизайнер бренда Хан Чонг мастерски одевает женщин, которые хотят стать новыми версиями себя. Дополнили образ в лучших традициях минимализма лаконичные босоножки Manolo Blahnik. Финальный штрих — шоколадная губная помада.