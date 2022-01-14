Пиппа Миддлтон скопировала образ сестры-герцогини: голосуйте, кто ярче
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Пиппа взяла на вооружение прием, которым часто пользуется Кэтрин, и это — жгучий total red. Например, в канун Рождества герцогиня Кембриджская посетила Вестминстерское аббатство, и для праздничного вечера выбрала платье-пальто с бантом от любимого бренда Catherine Walker. К нему подобрала классические лодочки и клатч в тон.
Для выхода в свет Пиппа Миддлтон повторила трюк, но с лаконичными брюками свободного силуэта и топом. Для контраста добавила минималистичный черный тренч длины миди, а в завершение — мерцающий клатч-минодьер и лодочки Gianvito Rossi за 504 фунта (около 53 000 рублей).
Голосуйте, кому из сестер Миддлтон алый больше к лицу!
Pippa Middleton steps out with husband James Matthews as they attend the Cirque du Soleil's Luizia https://t.co/Ic0QAt0tSt— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) January 14, 2022
Такое совпадение, кстати, не впервые. Однажды папарацци даже поймали Пиппу в платье, в котором ранее выходила Кейт. О других звездных сестрах, которые копируют стиль друг друга, читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook / Dpa / Eastnews