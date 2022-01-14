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Пиппа Миддлтон скопировала образ сестры-герцогини: голосуйте, кто ярче

Пиппа Миддлтон вместе с мужем посетила шоу Cirque du Soleil в Альберт-холле. Для культурной программы и образ подобрала соответствующий, правда, тут же подверглась критике в Сети. Напомним, что весной 2021 года Пиппа стала мамой во второй раз, но поблажки ей за это никто не делает. Пользователи отметили, что младшая сестра герцогини заметно «сдала» и постарела.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Пиппа взяла на вооружение прием, которым часто пользуется Кэтрин, и это — жгучий total red. Например, в канун Рождества герцогиня Кембриджская посетила Вестминстерское аббатство, и для праздничного вечера выбрала платье-пальто с бантом от любимого бренда Catherine Walker. К нему подобрала классические лодочки и клатч в тон.

Для выхода в свет Пиппа Миддлтон повторила трюк, но с лаконичными брюками свободного силуэта и топом. Для контраста добавила минималистичный черный тренч длины миди, а в завершение — мерцающий клатч-минодьер и лодочки Gianvito Rossi за 504 фунта (около 53 000 рублей).

Голосуйте, кому из сестер Миддлтон алый больше к лицу!

Такое совпадение, кстати, не впервые. Однажды папарацци даже поймали Пиппу в платье, в котором ранее выходила Кейт. О других звездных сестрах, которые копируют стиль друг друга, читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook / Dpa / Eastnews

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