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Пиджак в духе диско и бесконечные ноги: Елизавета Боярская показала эффектный вечерний образ

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Фото: Пресс-служба

Елизавета Боярская приняла участие в новой модной съемке. 33-летняя актриса примерила «космический» образ, цитирующий стиль восьмидесятых, а заодно – рассказала о планах на Новый год.

Звезда стала главной героиней съемки осенне-зимней коллекции испанского ювелирного бренда Tous, амбассадором которого она является. Праздничную атмосферу поддерживала игра бликов, переливы серебра и золота, а вместе с ними – новогоднее настроение, которым поделилась Боярская.

Новый год, естественно, я буду встречать в семейном кругу! Как и любой другой год, этот был наполнен яркими событиями, поэтому настроение особенно праздничное.
Елизавета Боярская
актриса и посол испанского ювелирного Дома TOUS

Елизавета преподала настоящий мастер-класс, показав, как сиять на любой вечеринке. Актриса позировала в удлиненном пиджаке свободного силуэта, усыпанного тысячами мерцающих пайеток. С ним перекликались туфли на шпильке в оттенке серебристый металлик. Блеска много не бывает: финальными штрихами образа стали ювелирные украшения – акцентные серьги, сразу несколько цепочек с подвесками, браслеты и кольца, декорированные жемчугом.

Напоминаем, что в декабре 2018 года Елизавета Боярская стала мамой во второй раз, родив сына от Максима Матвеева. Актриса быстро пришла в форму после родов, и теперь смело показывает фигуру. О модных съемках и пикантных фотографиях Боярской читайте на Passion.ru.

Фото: пресс-служба

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