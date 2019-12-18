Пиджак в духе диско и бесконечные ноги: Елизавета Боярская показала эффектный вечерний образ

Напоминаем, что в декабре 2018 года Елизавета Боярская стала мамой во второй раз, родив сына от Максима Матвеева. Актриса быстро пришла в форму после родов, и теперь смело показывает фигуру. О модных съемках и пикантных фотографиях Боярской читайте на Passion.ru.

Фото: пресс-служба

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