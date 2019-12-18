Пиджак в духе диско и бесконечные ноги: Елизавета Боярская показала эффектный вечерний образ
Фото: Пресс-служба
Звезда стала главной героиней съемки осенне-зимней коллекции испанского ювелирного бренда Tous, амбассадором которого она является. Праздничную атмосферу поддерживала игра бликов, переливы серебра и золота, а вместе с ними – новогоднее настроение, которым поделилась Боярская.
Новый год, естественно, я буду встречать в семейном кругу! Как и любой другой год, этот был наполнен яркими событиями, поэтому настроение особенно праздничное.
Елизавета преподала настоящий мастер-класс, показав, как сиять на любой вечеринке. Актриса позировала в удлиненном пиджаке свободного силуэта, усыпанного тысячами мерцающих пайеток. С ним перекликались туфли на шпильке в оттенке серебристый металлик. Блеска много не бывает: финальными штрихами образа стали ювелирные украшения – акцентные серьги, сразу несколько цепочек с подвесками, браслеты и кольца, декорированные жемчугом.
Напоминаем, что в декабре 2018 года Елизавета Боярская стала мамой во второй раз, родив сына от Максима Матвеева. Актриса быстро пришла в форму после родов, и теперь смело показывает фигуру. О модных съемках и пикантных фотографиях Боярской читайте на Passion.ru.
Фото: пресс-служба
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