passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Пикантное фото Елизаветы Боярской вызвало неоднозначные эмоции у поклонников: «Оголяться было не обязательно»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Елизавета Боярская

Фото: Instagram Елизаветы Боярской

33-летняя Лиза Боярская поучаствовала в модной съемке, но результат обрадовал не всех.

Фотографии, которыми поделилась актриса, особенно вторая по счету, вызвали смешанные эмоции у подписчиков ее блога.

«Съемка для Elle Россия», — пояснила она, поблагодарив команду, работавшую над кадром — визажиста Андрея Шилкова, стилиста по прическе Светлану Шайду, фотографа Данила Головкина.

«Стильно! Благородно», «Красивые наряды! Вам к лицу! Вы красавица», «Дорого и изысканно выглядите в этом образе», «Какая линия шеи», «Самая красивая актриса», «Божественно красива», «Неземная красота», «Как всегда прекрасная», — восхищаются одни.

«Одни кости», «Оголяться было бы не обязательно..... Быстрицкая не оголялась и была самой красивой актрисой», «Может все сразу снимите», «На мой взгляд, состарили макияжем», «Ничего красивого нет», — критикуют другие.

А вы на чьей стороне?

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!