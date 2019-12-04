Пикантное фото Елизаветы Боярской вызвало неоднозначные эмоции у поклонников: «Оголяться было не обязательно»

«Стильно! Благородно», «Красивые наряды! Вам к лицу! Вы красавица», «Дорого и изысканно выглядите в этом образе», «Какая линия шеи», «Самая красивая актриса», «Божественно красива», «Неземная красота», «Как всегда прекрасная», — восхищаются одни.

«Одни кости», «Оголяться было бы не обязательно..... Быстрицкая не оголялась и была самой красивой актрисой», «Может все сразу снимите», «На мой взгляд, состарили макияжем», «Ничего красивого нет», — критикуют другие.

А вы на чьей стороне?