Пикантное фото Елизаветы Боярской вызвало неоднозначные эмоции у поклонников: «Оголяться было не обязательно»
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Фото: Instagram Елизаветы Боярской
Фотографии, которыми поделилась актриса, особенно вторая по счету, вызвали смешанные эмоции у подписчиков ее блога.
«Съемка для Elle Россия», — пояснила она, поблагодарив команду, работавшую над кадром — визажиста Андрея Шилкова, стилиста по прическе Светлану Шайду, фотографа Данила Головкина.
«Стильно! Благородно», «Красивые наряды! Вам к лицу! Вы красавица», «Дорого и изысканно выглядите в этом образе», «Какая линия шеи», «Самая красивая актриса», «Божественно красива», «Неземная красота», «Как всегда прекрасная», — восхищаются одни.
«Одни кости», «Оголяться было бы не обязательно..... Быстрицкая не оголялась и была самой красивой актрисой», «Может все сразу снимите», «На мой взгляд, состарили макияжем», «Ничего красивого нет», — критикуют другие.
А вы на чьей стороне?
Фото и видео: instagram
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