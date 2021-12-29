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Певица Жасмин спустила почти полмиллиона рублей на лыжный костюм

Звезды постепенно открывают лыжный сезон и подкидывают нам идеи, как выглядеть стильно, когда вокруг метель и сугробы. Так, например, певица Жасмин решила не изменять своей любви к большим брендам и спустила целое состояние на модный (и теплый) прикид для зимних активностей. Подсчитаем, сколько обошелся артистке один аутфит из арсенала на сезон холодов (спойлер: сумма впечатляющая).
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Певица Жасмин

Фото: Instagram @jasmin

Главным героем образа стал кипенно-белый горнолыжный комбинезон Christian Dior, который, несмотря на объем, эффектно подчеркнул формы артистки. Еще бы, ведь обошелся он в рекордные 4127 фунтов стерлингов (около 409 000 рублей по нынешнему курсу). Вторят костюму брутальные армейские ботинки Prada, которые буквально захватили гардеробы звезд и инфлюенсеров и не сдают позиции уже несколько сезонов подряд. Приобрести такие же можно, если в запасе есть около 104 000 рублей.

Без эффектных спортивных очков-маски не обойдется ни один выход на заснеженный склон! Жасмин выбрала Dior за 62 500 рублей. А завершение — вязаная шапка акцентного алого оттенка и теплые варежки.

Певица Жасмин

Певица Жасмин

Фото: Instagram @jasmin

Не так давно мы подсчитали, сколько потратила Кейт Миддлтон на рождественский образ для посещения Вестминстерского аббатства. В ход пошел кардиган Miu Miu и брюки Roland Mouret. Подробности ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @jasmin

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