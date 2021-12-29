Певица Жасмин спустила почти полмиллиона рублей на лыжный костюм

Главным героем образа стал кипенно-белый горнолыжный комбинезон Christian Dior, который, несмотря на объем, эффектно подчеркнул формы артистки. Еще бы, ведь обошелся он в рекордные 4127 фунтов стерлингов (около 409 000 рублей по нынешнему курсу). Вторят костюму брутальные армейские ботинки Prada, которые буквально захватили гардеробы звезд и инфлюенсеров и не сдают позиции уже несколько сезонов подряд. Приобрести такие же можно, если в запасе есть около 104 000 рублей.

Без эффектных спортивных очков-маски не обойдется ни один выход на заснеженный склон! Жасмин выбрала Dior за 62 500 рублей. А завершение — вязаная шапка акцентного алого оттенка и теплые варежки.