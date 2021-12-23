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Кейт Миддлтон спустила около 200 000 рублей на рождественский образ
Кейт Миддлтон приехала в Вестминстерское аббатство, чтобы помочь в подготовке к Рождеству. К визиту герцогиня Кембриджская подошла со всей серьезностью — даже наряд подобрала тематический. Монаршая особа старается не носить «громкие» вещи и осознанно подходить к шопингу, но на праздничный образ не поскупилась. Рассказываем, сколько Кэтрин спустила на аутфит!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Globallook
В главной роли образа — забавный вязаный кардиган Miu Miu в самом новогоднем оттенке. Пламенно-красный разбавляет контрастная вышивка и воротничок с манжетами. Как сообщает Daily Mail, обошелся модный трофей от Миуччи Прады герцогине в немалую сумму — 1350 фунтов (около 133 100 рублей). Дополнили look классические черные брюки клеш Roland Mouret, в которых ноги герцогини визуально стали бесконечными. Их стоимость — 595 фунтов (около 58 700 рублей).
Кейт Миддлтон / Instagram @dukeandduchessofcambridge
Кейт Миддлтон часто делает ставку на алый цвет и никогда не проигрывает. Не так давно в модном баттле герцогиня сошлась с коллегой — нидерландской королевой Максимой. Кому total red больше к лицу — голосуйте на Passion.ru.
Фото: Globallook / Instagram @dukeandduchessofcambridge