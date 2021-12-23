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Кейт Миддлтон спустила около 200 000 рублей на рождественский образ

Кейт Миддлтон приехала в Вестминстерское аббатство, чтобы помочь в подготовке к Рождеству. К визиту герцогиня Кембриджская подошла со всей серьезностью — даже наряд подобрала тематический. Монаршая особа старается не носить «громкие» вещи и осознанно подходить к шопингу, но на праздничный образ не поскупилась. Рассказываем, сколько Кэтрин спустила на аутфит!