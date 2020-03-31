Певица Жасмин показала эффектный образ с «тигровым» платьем
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram
Защищаться от вируса Жасмин решила с помощью «хищного» принта и маски-экрана. 42-летняя певица показала, как миксовать главные тренды года в одном образе.
Звезда поделилась бэкстейджем записи эфира на радио. Вынужденно прервав домашний режим, певица не забыла и о стиле. Для рабочего дня Жасмин выбрала легкое платье насыщенного желтого цвета с «тигровым» принтом, которое дополнила широким поясом с грубой металлической пряжкой. Для заметно изменившейся столичной погоды впору пришелся и громкий тренд зимы 2020 года шуба из экомеха в оттенке капучино. Правда, место главного аксессуара в образе заняла защитная маска-экран.
Ранее мы рассказывали о том, в каких образах селебрити проводят дни домашней самоизоляции. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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