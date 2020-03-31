Певица Жасмин показала эффектный образ с «тигровым» платьем

Звезда поделилась бэкстейджем записи эфира на радио. Вынужденно прервав домашний режим, певица не забыла и о стиле. Для рабочего дня Жасмин выбрала легкое платье насыщенного желтого цвета с «тигровым» принтом, которое дополнила широким поясом с грубой металлической пряжкой. Для заметно изменившейся столичной погоды впору пришелся и громкий тренд зимы 2020 года шуба из экомеха в оттенке капучино. Правда, место главного аксессуара в образе заняла защитная маска-экран.