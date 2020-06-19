Певица Зара и заметно постройневший Николай Басков показали парный образ в белых тонах
Фото: Instagram @zara_music
«Как же я была счастлива после долгого перерыва встретиться с любимыми коллегами» — прокомментировала публикацию Зара. На снимке певица позирует в роскошном кремово-белом платье-макси в духе античных богинь, декорированное многочисленными драпировками. Глубокий V-образный вырез «встречает» широкий текстильный пояс, завязанный на бант, что подчеркивает стройную фигуру звезды. Образ Зары традиционно дополнен стейтмент-украшениями — броскими серьгами-кольцами и многоярусным браслетом из золота.
Николай Басков удивил поклонников заметно постройневшей фигурой: в белоснежном костюме с классическими прямыми брюками и двубортным пиджаком артист выглядит блестяще. Соединила тандем базовая белая футболка, выбранная как альтернатива рубашке, а завершили — эффектные кожаные кроссовки на полупрозрачной подошве.
Поклонники не жалели комплиментов в адрес звездного дуэта. «Супермилые красавцы! Приятно на вас смотреть», «Платье супер просто», «Какие красивые!», «Замечательная парочка», «Иконы стиля», «Афродита!», «Классно смотритесь вместе», «Зара — богиня!» — пишут в комментариях.
_Фото: Instagram певицы Зары @zara_music
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