Певица Зара и заметно постройневший Николай Басков показали парный образ в белых тонах

«Как же я была счастлива после долгого перерыва встретиться с любимыми коллегами» — прокомментировала публикацию Зара. На снимке певица позирует в роскошном кремово-белом платье-макси в духе античных богинь, декорированное многочисленными драпировками. Глубокий V-образный вырез «встречает» широкий текстильный пояс, завязанный на бант, что подчеркивает стройную фигуру звезды. Образ Зары традиционно дополнен стейтмент-украшениями — броскими серьгами-кольцами и многоярусным браслетом из золота.