Певица Нюша показала, как выглядеть женственно в широких трениках и объемном свитшоте

Фолловеры не жалели комплиментов в адрес любимой певицы. «Красавица!», «Богиня!», «Какая же ты красивая», «Какой же крутой костюм!», «Что ни фотка, то сногсшибательная красотка» — пишут в комментариях. Образы Нюши восхищают поклонников, и одеться так же может каждая. Мы собрали три стильных аутфита певицы, которые легко повторить — читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @nyusha_nyusha

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