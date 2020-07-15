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Певица Нюша показала, как выглядеть женственно в широких трениках и объемном свитшоте

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Певица Нюша в объемном спортивном костюме

Фото: Instagram @nyusha_nyusha

Пока в Сети обсуждают новый совместный клип Нюши с Егором Кридом и их роман, который звездные коллеги решили оставить в прошлом, певица продолжает делиться трендовыми образами. 29-летняя артистка часто экспериментирует с элементами стиля спортшик и умело использует прием oversize. Аутфит на одном из последних фото в Instagram не оставил фолловеров равнодушными.

Нюша показала, как оставаться женственной даже под слоями объемной бесформенной одежды. Певица позирует в остромодном костюме, который стал предметом охоты многих модниц в 2020 году и настоящим героем соцсетей. Объемный свитшот и просторные джоггеры цвета фисташек спрятали стройную фигуру звезды и оставили много места для фантазии. Дополнили look массивные белые кроссовки на брутальной подошве — цвет перекликается с разводами белой краски на костюме. Сбалансировали спортивный образ и смягчили его нежные локоны, ниспадающие с плеч, и нюдовый мейкап.

Фолловеры не жалели комплиментов в адрес любимой певицы. «Красавица!», «Богиня!», «Какая же ты красивая», «Какой же крутой костюм!», «Что ни фотка, то сногсшибательная красотка» — пишут в комментариях. Образы Нюши восхищают поклонников, и одеться так же может каждая. Мы собрали три стильных аутфита певицы, которые легко повторить — читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @nyusha_nyusha

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