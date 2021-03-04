Певица Клава Кока скопировала образ Шакиры
Фото: Instagram @klavacoca
Если Шакира предстала в ультрамини с фактурой под гламурную «кольчугу» для рекламной кампании своего парфюма, то Кока решила сразить мерцающим образом публику на сцене. Рискованно: когда-то на такой экстремальной длине сконфузилась Кристина Агилера, которую папарацци поймали с не самого удачного ракурса. К полупрозрачному мини — многоярусные ожерелья и аксессуар, без которого немыслим аутфит дивы из 2000-х — чокер.
Недавно Шакира отметила 44-летие, и одно можно сказать точно: своей 24-летней коллеге по цеху она ни капли не проигрывает. А поклонники были рады видеть артистку в дерзком образе, ведь в последнее время она предпочитает спортшик и тотальный oversize.
Самое время определить, кому из звезд эффектное мини-платье цвета металлик больше к лицу!
Фото: Instagram
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