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Певица Клава Кока скопировала образ Шакиры

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Клава Кока

Фото: Instagram @klavacoca

Новые кумиры молодежи частенько вдохновляются модой 2000-х для своих образов. Так, Настя Ивлеева снимается в мини и ботфортах, королева российского TikTok Дина Саева носит платья-комбинации, а Клава Кока не так давно скопировала образ иконы нулевых Шакиры.

Если Шакира предстала в ультрамини с фактурой под гламурную «кольчугу» для рекламной кампании своего парфюма, то Кока решила сразить мерцающим образом публику на сцене. Рискованно: когда-то на такой экстремальной длине сконфузилась Кристина Агилера, которую папарацци поймали с не самого удачного ракурса. К полупрозрачному мини — многоярусные ожерелья и аксессуар, без которого немыслим аутфит дивы из 2000-х — чокер.

Клава Кока / Instagram @klavacoca

Недавно Шакира отметила 44-летие, и одно можно сказать точно: своей 24-летней коллеге по цеху она ни капли не проигрывает. А поклонники были рады видеть артистку в дерзком образе, ведь в последнее время она предпочитает спортшик и тотальный oversize.

Певица Шакира / Instagram @shakira

Самое время определить, кому из звезд эффектное мини-платье цвета металлик больше к лицу!

Фото: Instagram

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