Певица Клава Кока скопировала образ Шакиры

Если Шакира предстала в ультрамини с фактурой под гламурную «кольчугу» для рекламной кампании своего парфюма, то Кока решила сразить мерцающим образом публику на сцене. Рискованно: когда-то на такой экстремальной длине сконфузилась Кристина Агилера, которую папарацци поймали с не самого удачного ракурса. К полупрозрачному мини — многоярусные ожерелья и аксессуар, без которого немыслим аутфит дивы из 2000-х — чокер.