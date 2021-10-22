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Первая леди США устроила дефиле в дерзкой юбке-карандаше и в объятиях мужа

Джо и Джилл Байден вернулись в Белый дом из Балтимора — взявшись за руки и поддавшись романтике. Президент Соединенных Штатов и первая леди остановились на южной лужайке своей резиденции, чтобы полюбоваться луной. Все это, конечно, трогательно, но речь пойдет об эффектном образе миссис Байден, которая показала, как утеплиться и при этом остаться элегантной.