Первая леди США устроила дефиле в дерзкой юбке-карандаше и в объятиях мужа
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Первая леди нарядилась в молочные оттенки с головы до ног. В главой роли — костюм-двойка из лаконичного джемпера и эффектной юбки-карандаша. Разбавляют минимализм детали — перфорации на ткани и акцент в виде сета жемчужных украшений. К слову, фигура Джилл выглядит роскошно, а в классических лодочках в тон кожи ноги визуально кажутся бесконечными. Дополняют аутфит миниатюрный мерцающий клатч и аксессуар, символизирующий нашу реальность, — маска с вышивкой (их у госпожи Байден целая коллекция).
Фото: Globallook
Ранее мы проводили разбор гардеробов первых леди и монарших особ и выяснили, что составляет их безупречную базу на осень. Как Брижит Макрон, Кейт Миддлтон, королеве Летиции и другим удается оставаться стильными даже в промозглую погоду — читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews