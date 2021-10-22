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Первая леди США устроила дефиле в дерзкой юбке-карандаше и в объятиях мужа

Джо и Джилл Байден вернулись в Белый дом из Балтимора — взявшись за руки и поддавшись романтике. Президент Соединенных Штатов и первая леди остановились на южной лужайке своей резиденции, чтобы полюбоваться луной. Все это, конечно, трогательно, но речь пойдет об эффектном образе миссис Байден, которая показала, как утеплиться и при этом остаться элегантной.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Джо и Джилл Байден

Фото: Globallook

Первая леди нарядилась в молочные оттенки с головы до ног. В главой роли — костюм-двойка из лаконичного джемпера и эффектной юбки-карандаша. Разбавляют минимализм детали — перфорации на ткани и акцент в виде сета жемчужных украшений. К слову, фигура Джилл выглядит роскошно, а в классических лодочках в тон кожи ноги визуально кажутся бесконечными. Дополняют аутфит миниатюрный мерцающий клатч и аксессуар, символизирующий нашу реальность, — маска с вышивкой (их у госпожи Байден целая коллекция).

Джо и Джилл Байден

Джо и Джилл Байден

Фото: Globallook

Ранее мы проводили разбор гардеробов первых леди и монарших особ и выяснили, что составляет их безупречную базу на осень. Как Брижит Макрон, Кейт Миддлтон, королеве Летиции и другим удается оставаться стильными даже в промозглую погоду — читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews