Перминова и Бородина померились фигурами в трикотажных платьях: голосуйте, кто круче
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @lenaperminova
Ксения Бородина и Елена Перминова знают, как подчеркнуть естественную красоту и при этом выглядеть стильно. Знаменитые красавицы продемонстрировали стройные фигуры в облегающих трикотажных платьях цвета молока.
Ксения передала привет с Мальдив и подразнила поклонников жарким образом. Телеведущая сделала выбор в пользу силуэтного трикотажного платья, оттенок которого выгодно подчеркнул обновленный загар. К нему — ничего более, кроме пары золотых браслетов.
Елена примерила образ островитянки, который выстроила вокруг трикотажного платья с интригующим декольте. К нему добавила плетеный шоппер Prada и брутальные украшения-цепи.
Чей образ понравился больше? Голосуйте за лучший!
Трикотажные платья — абсолютный хит, и в этом мы уже не раз убедились. На какие вещи стоит обратить внимание уже сейчас, чтобы быть в тренде этой весной, мы рассказывали ранее. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Instagram