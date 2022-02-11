Перминова и Бородина померились фигурами в трикотажных платьях: голосуйте, кто круче

Ксения Бородина и Елена Перминова знают, как подчеркнуть естественную красоту и при этом выглядеть стильно. Знаменитые красавицы продемонстрировали стройные фигуры в облегающих трикотажных платьях цвета молока.

Ксения передала привет с Мальдив и подразнила поклонников жарким образом. Телеведущая сделала выбор в пользу силуэтного трикотажного платья, оттенок которого выгодно подчеркнул обновленный загар. К нему — ничего более, кроме пары золотых браслетов.