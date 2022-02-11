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Перминова и Бородина померились фигурами в трикотажных платьях: голосуйте, кто круче

Модель Елена Перминова и телеведущая Ксения Бородина попались на похожих образах и еще раз доказали, что трикотажное платье на голое тело — самый соблазнительный трюк. Обсуждаем образы знаменитостей и выбираем лучший аутфит!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Перминова

Фото: Instagram @lenaperminova

Ксения Бородина и Елена Перминова знают, как подчеркнуть естественную красоту и при этом выглядеть стильно. Знаменитые красавицы продемонстрировали стройные фигуры в облегающих трикотажных платьях цвета молока.

Ксения передала привет с Мальдив и подразнила поклонников жарким образом. Телеведущая сделала выбор в пользу силуэтного трикотажного платья, оттенок которого выгодно подчеркнул обновленный загар. К нему — ничего более, кроме пары золотых браслетов.

Елена примерила образ островитянки, который выстроила вокруг трикотажного платья с интригующим декольте. К нему добавила плетеный шоппер Prada и брутальные украшения-цепи.

Чей образ понравился больше? Голосуйте за лучший!

Трикотажные платья — абсолютный хит, и в этом мы уже не раз убедились. На какие вещи стоит обратить внимание уже сейчас, чтобы быть в тренде этой весной, мы рассказывали ранее. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Instagram

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