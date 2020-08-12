Пересильд в коротком топе vs Хилтон в комбезе с шортами: чей «яхтенный» образ эффектнее

Как и многие звезды российского шоубизнеса, Юлия Пересильд выбрала для летнего отпуска Сочи. В своем Instagram актриса поделилась впечатлениями о первой прогулке под парусом: «Ощущения классные! И слышен шум моря… и запах… утренний запах моря. Смесь из запахов: соли, свежих огурцов и арбуза! И дельфины! Здесь они маленькие, с черными спинками. Пугливые, но веселые! Загадала желание, ибо первый раз под парусом. Пусть сбывается». Для морского уикенда Юлия выбрала полосатый костюм-двойку из короткого топа с открытыми плечами, декорированного воланом, и свободных шорт высокой посадки. Дополнили образ стильные солнцезащитные очки и брутальные наручные часы.